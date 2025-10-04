L'Spar Girona arrenca la lliga amb una contundent victòria a Estepona (58-80)
L'equip de Roberto Íñiguez aconsegueix la primera victòria de la lliga regular després de dominar gran part de l'enfrontament, tot i un darrer quart espès per a les gironines
L'Spar Girona comença la lliga regular de la millor manera i, sense sorpresa, després d'una contundent victòria davant d'un dels equips ascendits aquesta darrera temporada, l'Estepona. Les de Roberto Íñiguez que ràpidament han aconseguit un gran avantatge, han aprofitat un segon parcial de (8-20) favorable per a deixar sentenciat el duel abans de visitar vestidors. A més, de nou Mariam Coulibaly ha estat una de les peces més importants per a l'equip acabant el partit amb 18 punts, sent la màxima anotadora de les visitants.
Les d'Íñiguez han demostrat des de l’inici el gran equip que té per aquesta temporada. Amb un Estepona tancant bé les entrades i el joc interior, ha estat aleshores quan ha aparegut el talent individual de Jocyte, que des de la línia de tres ha obert el marcador amb el primer triple per a les seves. Coulibaly, dominant sota la pintura, ha sabut aprofitar la seva superioritat per trencar la bona defensa dels primers minuts de l’Estepona i, en un tres i no res, situar les gironines tretze punts amunt (7-20). Tot i això, dos triples consecutius de Gretter i Kone han permès a les locals refer-se. Malgrat la reacció de l’Estepona després del temps mort demanat per Francisco José Tomé, l’equip gironí ha sabut mantenir el control, mantenint sempre una diferència mínima de deu punts o més en l’electrònic.
En el segon quart, les de Roberto Íñiguez han sortit decidides a tancar el partit com més aviat millor. A 7:15 pel descans, un atac ràpid culminat per Ainhoa i un posterior triple de Quevedo han posat el màxim avantatge fins al moment, amb disset punts de diferència (16-33). Tot i que les gironines han continuat per davant en gran part del període, han perdut el punt de precisió que havien mostrat fins llavors, cosa que les locals no han sabut aprofitar per retallar distàncies. L’Spar, farcit de talent, ha tornat a accelerar gràcies a un nou triple de la lituana Jocyte, un tir lliure de Quevedo i una entrada sota cistella de Holm que han ampliat la diferència fins als 21 punts (24-45). A 1:45 pel descans, de nou des de la línia de tres, la lituana Jocyte ha tancat els dos primers parcials amb més de la meitat de la feina feta (24-48).
En la represa, les gironines han abaixat una mica el pistó defensiu i l’acumulació de faltes en els primers minuts de quart les han fet entrar en bonus amb molt de temps al davant. No obstant això, l’equip ha continuat sent molt superior en la faceta ofensiva fent créixer la distància numèrica. A 4:34 i després d’un molt bons minuts de Holm, la sueca ha anotat per posar la màxima diferència a 27 (35-62) i a 1:30 pels últims 10 minuts, la nouvinguda Laeticia Amihere des del tir lliure ja ha posat una diferència més que suficient per deixar el duel resolt (35-66).
En els darrers deu minuts, les locals, conscients de l’ampli desavantatge en el marcador, han sortit decidides a reduir la diferència. Un parcial de 14-4 ha agafat desprevinguda la defensa de l’Spar, que des de la represa no s’ha mostrat tan contundent. Aquest fet no ha agradat al tècnic basc de l’equip gironí, que s’ha vist obligat a demanar un temps mort per fer reaccionar les seves, ja que l’Estepona havia aconseguit retallar la distància de 31 a 24 punts (51-74), en part també gràcies a una gran Kone, que amb 28 punts ha estat la peça més important del seu equip. Al final i per sort de les gironines, la feina ha estat feta durant els 30 minuts anteriors i no han hagut de patir en els instants finals, malgrat tot, s'han deixat anar en l'últim quart i han acabat el duel amb un resultat final de (58-80).
