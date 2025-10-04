En Directe
San Pablo Burgos - Bàsquet Girona, en directe
Segueix en directe la narració del partit San Pablo Burgos - Bàsquet Girona que es juga en el Coliseum Burgos
Resultats i classificació de l'ACB
El Bàsquet Girona anuncia els jugadors disponibles pel partit d'aquesta tarda a Burgos. Moncho Fernández podrà comptar amb Pep Busquets, Derek Needham, Sander Hollanders, Mark Hugues, Guillem Ferrando, Pepe Vildoza, Otis Livingston II, Martinas Geben, Juan Fernández, Sergi Martínez, Nikola Maric i Mindaugas Susinskas. L'argentí Maxi Fjellerup, que era dubte, finalment no podrà jugar.
Bona tarda! D'aquí a una hora, el Bàsquet Girona estrenarà la temporada a la Lliga ACB. S'enfrontarà al San Pablo Burgos, que aquest curs torna a la màxima categoria del bàsquet estatal. El pivot argentí Juan Fernández, absent durant la pretemporada per lesió, és la principal novetat dels homes que entrena Moncho Fernández.
