L'estrena menys il·lusionant d'un Bàsquet Girona sense esma, encert ni triples (97-79)
Nefast en el tir exterior (5 triples de 30), tou en defensa (97 punts encaixat) i víctima d'un tercer quart horrorós, l'equip de Moncho Fernández estrena el curs a l'ACB amb una clara desfeta a Burgos
Totes les expectatives que el Bàsquet Girona havia generat durant la pretemporada, a còpia d'incorporar peces de cert renom i experiència per millorar (teòricament) el que hi havia en l'anterior plantilla, ha quedat en suspens després d'una estrena de curs per oblidar i ben poc il·lusionant. A l'equip entrenat per Moncho Fernández li ha passat per sobre el San Pablo Burgos, que ha tret petroli de les seves armes, hi ha posat més intensitat i ha aprofitat la nefasta actuació del seu rival. Perquè als gironins no els ha sortit absolutament res i només Pep Busquets, autor de 26 punts (la seva millor marca) s'ha salvat del despropòsit col·lectiu. Els triples no han entrat: només 5 de 30 intents. I sense això, aquest renovat Bàsquet Girona perd la seva essència. No té massa més arguments i ha quedat clarament demostrat. Si en atac hi ha hagut dubtes i precipitació, al darrere la intensitat s'ha trobat a faltar. El Burgos hi ha posat una marxa més. O dues, potser fins i tot tres. No s'ha dominat el rebot, les pèrdues s'han multiplicat i no hi ha hagut manera d'aturar Meindl, Jackson, Corbalán o Gudmunsson. Han estat gairebé 100 punts encaixats i això ho diu tot.
Needham estat el primer jugador del Bàsquet Girona que ha vist cistella aquesta temporada. Ho ha fet amb un triple, l'especialitat marca de la casa pel que s'havia vist fins ara en els partits de preparació. Però, curiosament, aquell 2-3 ha estat l'únic moment que han permès als de Moncho col·locar-se davant en el marcador i, a més a més, un dels pocs tirs exteriors que han entrat. Perquè la jugada marca de la casa, allà on l'equip teòricament és més potent i determinant, ha estat precisament un dels ingredients que s'ha trobat més a faltar a Burgos. Només han entrat 2 triples en els primers 20 minuts. Un parell de 13 intents. I si no hagués estat pels tirs lliures, el salvavides fins al descans, la pel·lícula hauria estat de terror i no pas de suspens. Massa facilitats al darrere han ofert els gironins, que han obert la porta perquè els locals entressin amb comoditat fins la cuina. Meindl, Gudmunsson, Samuels i companyia anaven picant pedra sense massa patiment; jugaven a una marxa més. I aquest pot ser un factor determinant. També suma capturar rebots i en aquest capítol el Bàsquet Girona tampoc ha estat massa encertat. N'ha agafat 15 en dos quarts pels 22 de l'adversari. Ben avait s'ha obert l'escletxa. No era massa àmplia, perquè tard o d'hora arribava la rèplica. I quan la pressió ha augmentat (i s'ha fet bé), en un tres i no res l'equip s'ha col·locat a tocar del Burgos: 18-16, amb un parcial de 0-6. Ha debutat Hollanders, l'últim fitxatge, però el seu pas ha estat testimonial d'entrada. Ja al segon període, els tirs lliures anotats per Juan Fernández, que ha reaparegut després d'haver superat una lesió, mantenien cert optimisme (22-18). Però després d'una falta en atac de Hugues, les mancances s'han accentuat. Els triples continuaven sense entrar, la precipiutació estava a l'ordre del dia i Meindl ha situat la màxima diferència en contra (39-29). Distància que s'ha repetit poc després, amb el 49-39. Un parell de punts de Vildoza han permès eixugar un xic la renda, abans del pas per vestidors. Gairebé mig centenar de punts en contra no eren un bon símptoma.
En comptes de millorar, d'oferir símptomes positius i d'anar a més, el Bàsquet Girona s'ha enfonsat en un tercer període fatídic. I això que l'ha començat prou bé, amb un triple de Livingston II, un tap espectacular de Susinskas i els punts de Juan Fernández. Però a partir del 58-51, en un moment clau del partit, l'equip s'ha descomposat. Les errades s'han acumulat, la desesperació ha fet acte de presència i el Burgos, que ha olorat la sang, ho ha aprofitat. El parcial ha estat demolidor: 18-0. S'ha passat del 58-51 al 76-51 i els de Moncho han estat gairebé 6 minuts sense anotar. Ha hagut d'anotar Busquets, l'únic entonat, per tallar l'hemorràgia. L'orgull l'ha posat Pep Busquets, capaç d'anotar 26 punts i batre la seva millor marca personal. Però amb la inspiració d'un únic jugador és impossible capgirar una situació tan adversa com la que ha hagut d'encarar el Bàsquet Girona en l'últim i darrer capítol d'una tarda per oblidar. La diferència anava a més amb el 87-64; ja no hi havia res a fer. Molt menys amb el 90-66, en una acció que ha subratllat el mals dels gironins: les mil i una facilitats que han ofert al seu rival per moure la pilota amb comoditat i sempre trobar l'home alliberat. S'ha repetit la pel·lícula: Busquets, anant a la guerra, amb tot. Intentant salvar els mobles. Era massa tard. Al final, 97-79 en l'estrena del curs. Deures per fer i molt marge de millora; també un llarg camí per davant i temps per anar a l'alça.
FINAL | 97-79 | S'acaba el partit a Burgos. Estrena per oblidar del Bàsquet Girona, que ha perdut justa i clarament. Pep Busquets, autor de 26 punts, ha estat dels pocs que s'han salvat. L'encert exterior ha estat horrorós (5 triples de 30 intents), s'han capturat menys rebots que el rival (34 pels 45 dels locals) i la intensitat entre un i l'altre equip ha estat molt diferent. Deures per a Moncho Fernández si es vol millorar a curt termini.
4Q | 90-69 | Falten poc menys de 2 minuts i el Bàsquet Girona té coll avall que debutarà aquesta temporada a l'ACB amb una clara derrota a Burgos.
84-64 | Pep Busquets s'enfila fins els 21 punts i iguala la seva màxima anotació personal a l'ACB. Reacció del Bàsquet Girona, que desperta, potser, un xic tard. Queden poc menys de 5 minuts perquè s'acabi el partit.
4Q | 80-56 | Temps mort a l'inici del segon quart, amb 24 punts de desavantatge i encara minuts per intentar una remuntada que, vist el que s'ha vist al parquet, sembla del tot impossible.
3Q | 76-53 | S'acaba un tercer quart horrible dels gironins, que han encaixat un parcial de 18-0 en contra i s'han passat gairebé 6 minuts sense anotar.
3Q | 74-51 | Parcial de 18-0 en contra del Bàsquet Girona, que està desaparegut des de fa una estona i no mostra símptomes de millora.
3Q | 66-51 | S'amplia la diferència. Perd de 15 punts el Bàsquet Girona, que no se'n surt.
3Q | 61-51 | Reaccionava el Bàsquet Girona, però Gudmunsson acaba d'anotar un triple des de casa seva. Continua el desavantatge de 10 punts a Burgos.
3Q | 52-46 | Comença el tercer quart i el Bàsquet Girona anota un triple. Ha estat Livingston II.
2Q | 49-41 | S'arriba al descans amb el Bàsquet Girona perdent a Burgos. L'equip català només ha estat per davant en el marcador amb el 2-3 de l'inici. Moltes coses a millorar si es vol capgirar aquesta dinàmica en els dos propers quarts.
