El Bisbal Bàsquet té al davant l’hora de la veritat
L’equip dirigit per Èric Surís, que espera «corregir errors i ser més fiables», estrena el segon curs a Segona FEB a la pista de l’Albacete
El Bisbal Bàsquet comença la seva segona aventura a la Segona FEB a la pista de l’Albacete (19 hores) encara un pèl condicionat pel procés víric patit la setmana passada. «Físicament, estem en un parèntesi, pel que fa a la progressió. Estem intentant que la feina sigui la mateixa, reprendre, recuperar jugadors i forces i tornar les energies al cent per cent», va destacar el tècnic gironí Èric Surís, en la prèvia d’un duel molt especial per a ell, després del seu retorn a les banquetes. «Ho encarem amb molta il·lusió. El primer partit de Lliga sempre és el que has tingut ganes que arribi durant tota la pretemporada», confessava, sense amagar ni un sol instant el somriure que se li dibuixava.
Surís admetia que «Albacete és un desplaçament complicat, però volem corregir errors després de comprovar l’exigència que hem patit contra els conjunts aragonesos en la Copa Espanya. I enfrontant-nos a equips catalans, hem vist que, avui dia, estem en escalons diferents». L’objectiu no és cap altre que «ser més fiables i intentar guanyar sempre».
