El Bisbal Bàsquet encaixa la primera derrota de la lliga a Albacete (76-70)
La falta d'encert en el segon quart ha condemnat als bisbalencs en un duel que ha tingut moments per a cada equip
El Bisbal Bàsquet ha encaixat la primera derrota de la lliga després de perdre contra l’Albacete en un duel d’intercanvi de cops que ha acabat afavorint els locals. Els d’Èric Surís, que avui ja han pogut comptar amb la presència de Samba Kane, després de no haver pogut disputar cap partit de pretemporada mentre esperava el visat, s’han desinflat en un segon quart (18-8) que ha estat la diferència definitiva per trencar la gran igualtat que ha tingut l'enfrontament.
Els del Baix Empordà han començat responent amb encert al triple inicial de Reid, gràcies a una cistella de tres punts d’Okeke. Tot i l’empenta local, que ha arribat a dominar de quatre (9-5), els bisbalencs han mantingut el pols amb un intercanvi constant d’encerts. Un triple d’Álvarez ha permès igualar el marcador i, a 2:32 del final del primer quart, el Bisbal s’ha avançat per primer cop (14-16). El bon tram final ha culminat amb un parcial favorable que els ha fet tancar el primer període amb +5 (15-20).
A l’inici del segon quart, l’Albacete ha aconseguit retallar distàncies i frenar la inèrcia visitant. Tot i això, els d’Èric Surís han mantingut el nivell competitiu, resistint els millors minuts locals. En un tram final marcat per la falta d’encert, els manxecs han aprofitat la situació per empatar (25-25) a 4:44 del descans. El Bisbal no ha trobat resposta i l’Albacete ha capgirat el marcador abans de visitar vestidors, tancant la primera part amb el parcial més desfavorable pels gironins.
En la represa, els de Surís han sortit més endollats de cara a cistella i ràpidament han volgut canviar la dinàmica negativa amb què havien marxat als vestidors. En només quatre minuts han aconseguit deixar enrere el segon parcial per oblidar i tornar a competir de tu a tu. Amb més encert, els de Surís han intentat portar el duel al seu terreny, però els locals han sabut mantenir a ratlla el conjunt baix-empordanès per encarar els últims deu minuts amb la màxima igualtat.
El darrer període ha començat amb 1 punt de diferència favorable als manxecs, que ràpidament han intentat obrir una escletxa per assegurar-se la victòria. A 6:02 del final, amb un parcial de 10-4, els locals han aconseguit agafar aire per respirar més tranquils. Tot i això, els de Surís no han llençat la tovallola en cap moment. A 2:30, el Bisbal Bàsquet ha tornat a retallar distàncies i ha situat la diferència mínima (66-65). Malgrat l’esforç, la reacció de l’Albacete ha estat immediata i no s’ha deixat sorprendre per un Bisbal Bàsquet que ha acabat derrotat, però lluitant frec a frec fins als últims segons.
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Aquest és el nom de moda a Catalunya que gairebé no s’escolta a Espanya
- Una dona de 65 anys denuncia que encara no es pot jubilar: 'Vaig començar a treballar amb 14
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Girona - València, en directe (2-1)
- Junqueras no és Puigdemont