Segona RFEF
Girona B i Atlètic Lleida es reparteixen els punts (1-1)
El conjunt de Quique Álvarez ha aconseguit igualar l’1-0 inicial amb un gol de Toni López quan faltaven quinze minuts per acabar el partit
Jaume Massana
La visita del filial blanc-i-vermell no ha estat tan profitosa com es pensava. El Girona visitava el Camp d’Esports d’un Atlètic Lleida que arribava a l’encontre en hores baixes. Els del Segrià no han guanyat cap partit aquesta temporada i els quatre punts que han sumat, contant el d’ahir, han estat en quatre empats i una derrota contra l’Olot a la jornada passada. Els visitants, en canvi, venien de golejar al Terrassa aconseguint la segona victòria a Segona Federació i el fet de rebre un rival que venia tocat, hauria d’haver suposat un plus pel conjunt gironí, però els pronòstics poden jugar males passades.
L’enfrontament era igualtat màxima als primers minuts de joc, amb la possessió repartida equitativament pels dos conjunts i amb poques arribades a les respectives àrees. L’Atlètic Lleida, però, ha començat a prendre la iniciativa i mitjançant el seu davanter, Alya Camara, ha protagonitzat les arribades clares de la primera meitat. Dues rematades de cap, una rebutjada per Sergi Puig i l’altre que sortia desviada, posaven la por al cos als de Quique Álvarez, que han rebut la millor notícia de la primera part quan l’àrbitre ha xiulat camí de vestidors.
A la represa els locals continuaven insistint i la recompensa els hi ha arribat via Roger Alcalà. El número cinc de l’Atlètic Lleida rematava una acció assajada des de la cantonada que acabava amb el primer gol de l’encontre. Els visitants podrien haver ampliat distàncies quan Agüero ha estavellat la pilota al pal en una altra acció des del córner. Els visitants buscaven la reacció tenint el domini de la pilota i fent mal aprofitant els espais que es generaven. No ha estat fins al minut 74 quan Toni López posava l’empat al marcador. L’empat no satisfà cap dels dos equips, però el Girona B es manté en zona de play-off ocupant la cinquena posició i l’Atlètic Lleida obre la zona de descens amb quatre punts.
