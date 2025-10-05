Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tercera RFEF

L’Escala manté la bona dinàmica guanyant a domicili al Vic (1-2)

Una gran primera meitat del conjunt blaugrana els hi dona tres punts que els mantenen en zona de play-off

L'Escala celebrant la victòria contra el Vic al vestidor

L'Escala celebrant la victòria contra el Vic al vestidor / FC L'Escala

Jaume Massana

Vic

David Gurillo ha entrat amb bon peu a la banqueta del conjunt anxover. La seva arribada ha animat als blaugranes, que, amb el triomf d’ahir per 1-2, en cinc jornades sumen tres victòries, un empat i tan sols una derrota, que els deixa en zona de play-off.

Els visitants han sortit a mossegar al Vic, que a la primera meitat ha vist com el seu rival s’avançava abans d’arribar al quart d’hora de joc amb una diana de Nil Arumí i com al 31 Youssef Zaizoun en un xut creuat ampliava distàncies al marcador.

Els locals retallarien distàncies a la represa en un contracop a la sortida d’un córner, però la solidesa defensiva dels anxovers al segon temps no ha permès que el Vic pugués fer més sang.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents