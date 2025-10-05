Tercera RFEF
L’Escala manté la bona dinàmica guanyant a domicili al Vic (1-2)
Una gran primera meitat del conjunt blaugrana els hi dona tres punts que els mantenen en zona de play-off
Jaume Massana
Vic
David Gurillo ha entrat amb bon peu a la banqueta del conjunt anxover. La seva arribada ha animat als blaugranes, que, amb el triomf d’ahir per 1-2, en cinc jornades sumen tres victòries, un empat i tan sols una derrota, que els deixa en zona de play-off.
Els visitants han sortit a mossegar al Vic, que a la primera meitat ha vist com el seu rival s’avançava abans d’arribar al quart d’hora de joc amb una diana de Nil Arumí i com al 31 Youssef Zaizoun en un xut creuat ampliava distàncies al marcador.
Els locals retallarien distàncies a la represa en un contracop a la sortida d’un córner, però la solidesa defensiva dels anxovers al segon temps no ha permès que el Vic pugués fer més sang.
