Un Olot combatiu no pot amb el Barça B (2-0)
L’equip de Belletti va vèncer un Olot rebel (2-0) amb gols de Sama Nomoko i Brian Fariñas en un partit que manté el Barça Atlètic com a líder del grup tercer de la Segona Federació
Jaume Marcet
Deu punts de quinze possibles. El Barça Atlètic continua sumant i guanyant confiança per seguir ferm en la seva intenció d'aconseguir l'ascens a la Primera Federació. En un partit sense brillantor però molt pragmàtic els de Belletti van superar l'únic equip de la categoria que no coneixia la derrota. El Barça Atlètic suma el seu tercer triomf consecutiu i es manté ferm a casa amb vuit gols a favor i cap gol encaixat en les tres victòries segellades al Johan Cruyff.
L'Olot només havia encaixat dos gols en les quatre primeres jornades de lliga i arribava al Johan Cruyff amb l'aval de ser l'únic equip invicte de la categoria. Tot feia pensar en un partit de molta paciència i de xoc d'estils contraposats entre un dominador Barça Atlètic i un reactiu equip de Roger Vidal.
Sense temps perquè l'Olot s'establís al Johan ni perquè el Barça Atlètic pogués guanyar-se el meresciment de marcar, Sama Nomoko ho va canviar tot. L'extrem malià que va ser l'heroi del triomf al Narcís Sala va tornar a disfressar-se d'actor principal amb un golàs tan inesperat com inapel·lable.
Juan Hernández el va habilitar i Sama va marcar un gol espectacular enviant la pilota per l'angle curt amb un remat imparable per a l'exblaugrana Pol Ballesté. El gol matiner de l'equip de Belletti va impulsar un filial que va fregar el segon gol amb un mà a mà de Dani Rodríguez que va saber neutralitzar el conjunt visitant.
Amb el pas dels minuts l'Olot va canviar el seu pla de partit i va fer un pas endavant. Els visitants volien la pilota i s'acostaven amb perill a la porteria d'un sempre segur Emilio Bernad. Maffeo va avisar amb un centre perillós i Enri va anotar un gol que el col·legiat va anul·lar encertadament per fora de joc.
El partit no tenia un amo clar i es movia a mig camí entre les ganes de l'Olot d'empatar el partit i la incapacitat del filial blaugrana d'instal·lar-se definitivament al camp contrari. Barberá va gaudir de la millor ocasió del partit amb un mà a mà que va resoldre amb molt encert Pol Ballesté.
El davanter blaugrana va poder encarrilar el partit en aquesta acció passada la mitja hora però l'Olot va reaccionar i també va tenir propera la possibilitat d'empatar amb un cop de cap d'Arumí.
En la represa el guió del partit no va variar massa. Els de Roger Vidal van buscar l'empat davant un Barça Atlètic concentrat darrere amb un Alexis Olmedo imperial en qualsevol correcció defensiva. Als de Belletti els faltava control de pilota i amenaça ofensiva per tancar el partit però tampoc van patir en excés enrere.
Xavi Espart va tornar a oferir un recital de jugades de gran classe i en una d'elles va deixar Sama en una situació immillorable però l'extrem malià no va encertar en el centre.
L'àrbitre va poder expulsar en dues ocasions Maffeo però en ambdues accions li va perdonar la vermella. En la primera el germà del lateral del Mallorca va realitzar una entrada imprudent a Jofre mentre que en la segona va cometre una entrada dura que va ser indultada pel col·legiat.
Maffeo s'incorporava amb perill a l'atac i en una de les seves accions ofensives l'Olot va fregar el gol de l'empat però Bernad va resoldre el perill.
El Barça Atlètic jugava prop del perill però la sensació és que podia resoldre el partit en qualsevol ocasió aïllada i així va ser. Una incursió interessant de David Oduro la va transformar de manera magistral Brian Fariñas. Xut magnífic de l'interior de Benicarló que va deixar el partit sentenciat a set minuts per al final.
Els de Belletti van guanyar a un rival molt rocós en un partit més pràctic que brillant que els consolida com el líder de la categoria i un aspirant sòlid per ascendir a la Primera Federació.
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Una dona de 65 anys denuncia que encara no es pot jubilar: 'Vaig començar a treballar amb 14
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Aquest és el nom de moda a Catalunya que gairebé no s’escolta a Espanya
- Girona - València, en directe (2-1)
- La víctima mortal de l'accident de Cornellà era una noia de 16 anys que conduïa un ciclomotor