Tercera RFEF

El Peralada reacciona i empata contra el Vilassar (2-2)

Dos dianes dels visitants a la primera meitat han posat el partit potes amunt als xampanyers, que han rescatat un punt

L'onze inicial del Peralada per enfrontar al Vilassar

Jaume Massana

Peralada

Els primers trenta minuts de joc al Municipal de Peralada han privat als locals de sortir victoriosos de l’enfrontament contra el Vilassar de Mar. Per sort, els d’Àlex Marsal han sabut revertir la situació i treure alguna cosa positiva, acabant el partit amb, inclús, possibilitats d’aconseguir al triomf.

Ha sortit adormit el conjunt verd-i-blanc, que rebia el primer gol del xoc al minut 18, obra d’Adama Boiro. A la mitja hora de joc els visitants ampliaven distàncies amb un gol de penal que transformava Jan Moreno. La tan esperada reacció no arribava fins al 39, quan Genís Pinart posava l’1-2.

La cara del Peralada a la segona meitat ha estat una altra i al 71 Biel Carreras igualava el xoc. Volien més els locals, que han insistit per fer el tercer fins a l’últim minut, però el marcador no s'ha mogut.

