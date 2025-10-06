Íñiguez pensa en l'Eurolliga després del «forn» d’Estepona
L’Spar Girona va començar el curs amb un triomf sòlid que va convèncer el tècnic
Lluc Perich Pérez
Les campiones de l’última lliga regular van començar el nou curs recordant qui són i quins objectius tenen: Repetir els èxits de l’any passat i, encara, millorar. L’Spar Girona va guanyar l’Estepona per 58-80 en un duel on, tot i l’anècdota de la calor -«en feia de veritat, era un forn!», comentava, distès, Roberto Íñiguez-, el més positiu és que l’equip va assemblar-se a allò que l’entrenador vol que sigui. Resultat i sensacions positives per a afrontar el primer duel d’Eurolliga, aquest dimecres contra el VBW Gdynia polonès a Fontajau.
«Queda un llarg procés de millora», recordava Íñiguez tot just acabar, però no podia amagar la satisfacció pel bon inici de curs de les seves jugadores: «Hem seguit el pla molt bé, i quan l’Estepona ha apretat, hem continuat igual. Molt bé, l’actitud de les jugadores, perquè sé que els primers partits sempre són difícils», apuntava, matisant que «potser hauríem d’haver apujat el nivell físic a la segona part», quan les locals van proposar una defensa més dura. De matisos, és clar, sempre n’hi ha d’haver.
Però, amb la victòria al sarró, on més posat tenia el cap Íñiguez era en l’Eurolliga, «que no perdona», va dir. El vitorià va insistir, també, que ara que tot just comença la temporada, «l’important és anar posant a tothom». Té clar que l'Uni ha de ser «un equip diferent, com va ser-ho l’any passat i ens va donar el primer lloc a la lliga regular, que n’estem orgullosos».
«Temps i rotacions»
La línia és ben clara, però Íñiguez és conscient que la plantilla ha canviat i remarcava que «si vols jugar a aquest ritme necessites temps i rotació». Aquest és el «procés», en paraules del tècnic, en què es troba actualment l’equip, a l’espera de poder comptar amb Bibby i tenir Amihere i Carter al cent per cent físicament.
«Ara hem de descansar, que dimecres tenim lío gordo», somreia l’entrenador al final de la roda de premsa. El primer partit va deixar-lo ben cofoi per la feina feta fins ara. Dimecres, lío gordo, toca apujar el nivell amb la millor competició d’Europa. Fontajau hi serà.
