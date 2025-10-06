Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'estada fugaç de Chassang al Bàsquet Girona: el club no li allarga el contracte temporal

El pivot francès, que havia vingut a Fontajau de manera temporal, ha estat 23 dies vinculat amb l'equip de Moncho Fernández

Chassang, en el partit amistós contra el Nàpols a Fontajau.

Tatiana Pérez

Girona

El Bàsquet Girona ha comunicat aquesta tarda que Alexandre Chassang no continua a la disciplina del primer equip després de finalitzar el seu contracte temporal. El pivot francès dona per acabada, d'aquesta manera, la breu estada a Fontajau, que durat 23 dies -va firmar per tres setmanes amb l'opció de continuar si convencia Moncho, però no ha estat el cas-.

La baixa de Juan Fernández va obligar el club gironí a moure's en el mercat abans de l'inici de la Lliga ACB, on els gironins s'hi van estrenar el passat dissabte amb una dura derrota davant el San Pablo Burgos (97-79), per reforçar-se amb la incorporació de Chassang. El pivot argentí, però, va recuperar-se a temps per a l'estrena de la nova temporada i va tenir minuts al Coliseum de Burgos en el primer desplaçament del curs. A més a més, va col·laborar amb 11 punts i va ser el segon jugador amb millor valoració després de Pep Busquets. Chassang no va entrar en la convocatòria.

Moncho encara compta amb Sander Hollanders, també amb contracte temporal per la baixa de Maxi Fjellerup.

