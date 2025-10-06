La pitjor estrena del Bàsquet Girona a l’ACB
La derrota per 97-79 contra el Burgos és la més àmplia que ha patit l’equip des de l’ascens
«Ens vam desfer», va reconèixer Moncho
Lluc Perich Pérez
Cares noves, declaracions d’intencions i, sobretot, il·lusió, era el que havia transmès el Bàsquet Girona abans d’encetar la temporada 2025-2026 en la visita a un San Pablo Burgos acabat d’ascendir de nou a l’ACB. Res més lluny de la realitat. L’equip va deixar poc on agafar-se caient per 97-79 en la pitjor estrena del club des de l’arribada a la màxima categoria el 2022. Llavors, la derrota 88-94 contra el Madrid va deixar millors sensacions a Fontajau, que l’any següent, el 2023, començaria el curs eufòric amb un 85-89 al València. La tercera campanya ACB, el 2024, va iniciar-se amb un 90-73 a Màlaga, contra l’Unicaja. Fotis Katsikaris entrenava un equip que Moncho Fernández, arribat a l’hivern, va acabar salvant.
Dissabte, però, el gallec va superar el grec amb un rècord negatiu, la pitjor derrota del Bàsquet Girona en una primera jornada d’ACB. «No hem entrat al partit de la forma adequada, ens ha faltat duresa i ho hem pagat molt car», començava el tècnic en la roda de premsa posterior. La valoració era clara: «No hem estat bé» ni en atac (sobretot tirs exteriors, amb un 5/30 en triples) ni en defensa (97 punts en contra), però així tot «hem arribat més o menys vius al descans» (49-41), recordava Moncho.
El punt d’inflexió va ser un parcial de 18-0 el tercer quart que va tombar mentalment els gironins: «Faria la diferència amb la primera part del quart, on hem estat bé, generant bones ocasions de tir, però no les hem posat dins», va apuntar el tècnic, rematant que «això ens ha passat factura anímica i ens hem desfet; a partir d’aquestes accions que normalment l’equip anota, han vingut tres o quatre pèrdues consecutives que transformen un partit de -10 punts en un de -20». Així va acabar sent, tot i que, a les acaballes i liderat per Pep Busquets, el Girona, com deia Moncho, trobés «una mica d’orgull» per «reaccionar» i no deixar-se anar.
El moment clau, el que el gallec admetia que «ens va matar», ja havia passat, i a Burgos celebraven el primer triomf. A Girona, per contra, tocarà treballar de valent tots els aspectes del joc -«els tirs lliures són una altra faceta en què hem estat horribles» (24/33), comentava Moncho- per a buscar-lo dissabte en la visita de l’UCAM Múrcia a Fontajau.
