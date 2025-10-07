El Barça - Girona es jugarà a Montjuïc
El Barça ha decidit mantenir l'opció de l'Estadi Olímpic per al derbi del 18 d'octubre
Joan Manuel Díaz
El FC Barcelona ha decidit que el partit de Lliga contra el Girona del proper 18 d'octubre es jugarà finalment a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, igual que el partit de la Champions contra l'Olympiacos del 21 d'octubre.
El Barça segueix pendent de rebre els permisos de la Llicència de Primera Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona per tornar al Spotify Camp Nou, però de moment no han arribat. Al mateix temps, segueix endavant amb les obres amb la intenció de reobrir el seu estadi amb la major disponibilitat de places.
De la mateixa manera, hi ha el factor econòmic: el retorn es produiria en una primera fase, amb un aforament molt reduït de 27.000 localitats. El Barça, donades les circumstàncies i un cop que ja va activar l'alternativa de l'Estadi Olímpic per als partits contra la Reial Societat i el PSG, ha optat per mantenir aquesta seu, ja que li garanteix una capacitat de 50.000 espectadors, amb el que això significa a nivell d'ingressos econòmics.
Abans es va confirmar el Barça-Olympiacos
L'entitat blaugrana ja havia avançat que el segon duel de la Champions com a local, el del 21 d'octubre contra l'Olympiacos, el disputarà a l'Estadi Olímpic. S'esperava que el Barcelona es pronunciés definitivament sobre el partit contra el Girona, i tot indicava que, donades les circumstàncies, el més lògic era seguir a Montjuïc, almenys en aquest compromís de lliga.
Sembla que s'està imposant cada cop més l'opinió d'una part de la junta que demana ajornar una mica més el retorn oficial al Camp Nou fins que no s'hagin completat les obres de la zona Lateral i es pugui explotar una instal·lació amb 45.000 aficionats, cosa que permetria mantenir els ingressos que genera Montjuïc.
D'aquesta manera, amb aquest aforament disponible, l'Spotify Camp Nou seria capaç de reportar uns ingressos econòmics similars als que es generen a l'Estadi Olímpic i que són molt importants de cara al transcurs econòmic de la temporada 2025/26.
Després del Barça-Olympiacos, el següent partit com a local és el Barça-Elx (2 de novembre) i després de jugar fora al camp del Bruges (5 de novembre) i del Celta (9 de novembre), el Barça rebrà el 23 de novembre l'Athletic Club a La Lliga.
