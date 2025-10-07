Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un meritori inici de curs per a l’Olot i el Girona B

Els dos equips gironins de Segona RFEF se situen a la zona noble de la classificació

Acció dels partits del cap de setmana dels gironins a Segona RFEF.

Acció dels partits del cap de setmana dels gironins a Segona RFEF. / Atlètic Lleida/FC Barcelona B

Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

Sovint es diu que l’important no és com es comença sinó com s’acaba, però també és veritat que com més feina es tingui avançada d’inici menys tocarà córrer i patir al final de temporada. L’Olot i el Girona B, els dos equips de la província que competeixen a Segona RFEF, estan tenint un meritori començament de curs que els ha dut a situar-se a la zona noble de la classificació un cop superades les primeres cinc jornades de lliga. L’equip de Roger Vidal és sisè amb 8 punts, després d’encaixar tot just la primera derrota el passat diumenge davant el líder Barça Atlètic al Johan Cruyff (2-0); mentre que el conjunt de Quique Álvarez ocupa el cinquè lloc amb també 8 punts, gràcies a l’empat que va esgarrapar de la visita a l’Atlètic Lleida (1-1) amb un gol del juvenil Toni López.

Els mateixos resultats

Els blanc-i-vermells superen als garrotxins per una posició a la taula perquè han marcat més gols. Un total de 7 n’ha fet el filial del Girona, mentre que l’Olot en comptabilitza 4. D’altra banda, Ballesté ha encaixat un gol menys (4) que Sergi Puig (5).

A excepció de la petita diferència que hi ha en el goal average, els de Quique Álvarez i Roger Vidal han sumat els mateixos resultats des que va arrencar la lliga. Si els gironins s’estrenaven a Segona RFEF, després d’aconseguir l’ascens la temporada passada, amb una derrota a Reus (1-0), a partir d’aleshores van anar in crescendo per escalar fins a la zona del play-off. Millor ho van fer els olotins, que tot just van perdre l’últim partit per primer cop. D’aquesta manera, tots dos tenen dues victòries, dos empats i una derrota que els fan tenir 8 dels 15 punts possibles.

A més a més, dona la casualitat que cadascun ha aconseguit els dos triomfs a casa. Mantenir-se forts al Municipal de Vidreres i al Municipal d’Olot serà clau per aconseguir els objectius d’aquí al final de curs.

