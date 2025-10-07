Roberto Íñiguez abans del debut a l'Eurolliga: "Estic content de jugar-la per primera vegada amb l'Uni"
El tècnic de l'Spar Girona diu que no li agrada el format actual de la competició "perquè la gent no l'entén i així és difícil que s'hi puguin aficionar"
Dos anys després de l'última vegada, i quan fa una dècada del debut, l'Spar Girona torna demà a l'Eurolliga rebent a Fontajau el Gydnia (20h). Roberto Íñiguez, el tècnic de l'equip, s'ha mostrat molt satisfet de disputar per primer cop aquesta competició amb l'Uni. Precisament ell dirigia l'Orenburg ara fa deu anys, quan les gironines van debutar al torneig, i curiosament Íñiguez també era el preparador del Mersin el febrer de 2023 en l'últim precedent de la màxima competició continental a Fontajau.
"Estic content de jugar l'Eurolliga, personalment em fa molta il·lusió. Vam guanyar la lliga el 2015, però vaig marxar al Nadezhda perquè ja ho tenia firmat, tot i que Xavi Fernández em va intentar convèncer fins al darrer moment perquè em quedés. Recordo aquell partit a Orenburg, el del Mersin i també els dos cops que vam eliminar l'Uni amb el Perfumerías Avenida a quarts de final. No tinc la sensació que li degui res, però si puc tornar alguna cosa, competint, m'agradaria fer-ho. Aquesta competició no perdona, i estic il·lusionat veient com entrena l'equip".
Praga, els turcs, Schio, València i Saragossa
Íñiguez, respecte al partit contra l'Estepona, recupera Anna Badosa, amb la qual cosa disposarà de tota la plantilla. L'entrenador veu el Praga per sobre dels altres rivals del grup "perquè són els campions i s'han reforçat bé" i apunta aquest equip, els tres turcs (Fenerbahçe, Galatasaray i Mersin), Schio, València i Saragossa com els principals candidats a classificar-se per a la Final Six. Precisament l'entrenador de l'Spar ha parlat del format (una primera lligueta de quatre equips, tres dels quals es classificaran per a la següent fase i el darrer passarà a Eurocup) i ha dit que "no m'agrada perquè la gent no l'entén, i les coses s'han de fer fàcils. Si la gent no ho entén és difícil que s'hi aficioni". En aquest sentit, ha afegit que "ara qualsevol error et castiga i si no ets entre els quatre primers, passes a disputar l'Eurocup". La seva recepta és "fer-nos forts a casa, sent molt humils, però també ambiciosos, tenim ambició per a guanyar qualsevol rival. Nosaltres mirarem de fer-nos un forat entre els favorits".
Sobre el Gydnia ha alertat que "són molt perilloses a camp obert, caldrà estar molt bé en defensa durant els primers segons, controlar bé el rebot i tenir solidesa en defensa". A més ha explicat que el rival de demà "té moltes jugadores amb experiència a la competició, que potser és el que ens falta una mica a nosaltres". També ha parlat de l'afició: "m'agradaria que gaudís de l'Eurolliga, que doni suport a l'equip i que a Fontajau hi hagi el millor ambient perquè l'equip els necessita. M'agradaria que demà hi hagués una bona entrada", ha ressaltat el preparador de l'Spar Girona.
Preguntat sobre què ha demanat a les jugadores, Roberto Íñiguez ha detallat que "han de fer el que fem cada dia als entrenaments, han de tenir disciplina i elevar el nivell de duresa i jugar més minuts al mateix nivell. A l'Eurolliga canvia el nivell de contacte i de duresa. Haurem d'estar al nivell que toca".
Lola Pendande, per la seva banda, ha explicat que "estic amb moltes ganes de jugar l'Eurolliga, personalment em fa molta il·lusió" i ha destacat que "haurem de ser disciplinades i fer el treball que hem estat practicant als entrenaments". Sobre la competició considera que "la Lliga Femenina té molta qualitat, però el nivell d'Eurolliga segurament serà més físic. És una competició diferent". Sobre els rivals, Pendande ha dit que "és fort i competitiu, ningú ressalta més que l'altre, potser Praga perquè ve de guanyar el títol, però nosaltres també hem fet un equip fort. Competirem en tots els partits". Sobre el Gydnia, el rival de demà, ha indicat que "són un equip al qual els agrada córrer, una mica com a nosaltres".
