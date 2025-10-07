La tercera equipació del Bàsquet Girona ret homenatge a l'històric Valvi
El Bàsquet Girona ha presentat aquest migdia la tercera equipació de la temporada 2025-26, un disseny de color blanc amb les lletres BG taronges, que recupera l’esperit dels anys 90 i ret homenatge a la històrica samarreta blanca del Valvi Girona, el primer equip gironí que va debutar a la lliga ACB el 1988, amb l'impuls de l'empresari Joaquim Vidal, que també va acabar presidint el club. Segons la nota que ha publicat el club, sota l’eslògan “La força dels orígens”, la nova peça vol establir un vincle entre el passat i el present, reconeixent el paper fonamental que va tenir el Valvi en la història del club i del bàsquet a la ciutat. El disseny, de la mà de PUMA, manté una estètica clàssica i minimalista que evoca aquelles temporades a Palau-Sacosta i Fontajau que van marcar tota una generació d’aficionats.
“Amb aquesta tercera equipació volem reivindicar d’on venim i agrair a tots els que, ja fa dècades, van fer créixer el bàsquet a Girona. És un homenatge a jugadors, aficionats i a una època que ens ha portat fi ns aquí”, ha destacat Stefi Batlle, CEO del club, en declaracions publicades al comunicat. La nova equipació estarà disponible a partir d’avui a la botiga online del club, a la botiga ofi cial de Fontajau i també als punts de venda els dies de partit.
L'antic Sant Josep, amb l'empresa de supermercats Valvi com a patrocinador, va assolir l'ascens a la lliga ACB la temporada 1987/88 gràcies a la victòria contra el Cajamadrid en les eliminatòries per pujar. L'ACB s'ampliava de 16 a 24 equips i aquell salt a l'elit del bàsquet va fer vibrar tota la ciutat, que no tenia cap equip professional en una màxima divisió. El club es va convertir en SAE sota la denominació CB Girona i va romandre a l'elit fins l'estiu de 2008, amb diferents denominacions comercials: Valvi Girona, Girona Gavis (quan no hi va haver patrocinador), Casademont Girona i Akasvayu Girona.
Una mica d'història
Precisament l'enfonsament de la constructora en temps de crisi va provocar que el club acabés renunciant a l'ACB. Amb Valvi es van viure moments molt transcendents com la conversió en SAE, la compra de la plaça lliure per la fusió de l'IFA Espanyol i el Granollers després del descens esportiu en el primer any a l'elit, l'estrena en competicions europees (Korac) gràcies a això (1989/90) i el pas de Palau a Fontajau, entre d'altres, el 1993. Allà el Valvi Girona hi va celebrar dues permanències agòniques contra Osca i Breogan (1994, 1995) amb 7.500 espectadors al pavelló. Aquest patrocinador també es mantenia el 1996 quan el CB Girona va guanyar el seu primer títol, la Lliga Catalana de Manresa (61-62) amb la cistella de Corchiani sobre la botzina. De la temporada 1987/88 fins a la 1997/98 l'espònsor va ser Valvi. La temporada 1998/99 va ser de transició i l'equip es va dir Girona Gavis, per passar la temporada 1999/00 a anomenar-se Casademont Girona, gràcies al patrocini de l'empresa càrnia.
Amb la renuncia a l'ACB de 2008 Girona va obrir una travessia pel desert, sense bàsquet masculí de la màxima categoria, que es va acabar el 19 de juny de 2022, amb l'ascens del Bàsquet Girona, el nou club fundat per Marc Gasol. Precisament aquesta temporada és històrica perquè a l'estiu l'entitat va integrar l'Uni Girona, el referent del bàsquet femení a la ciutat. Ara tots dos equips podran retre homenatge a aquell Valvi pioner a través de la tercera equipació.
