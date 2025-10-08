El Bàsquet Girona ja ha utilitzat 48 jugadors en quatre anys a l'ACB
Needham, Hugues, Vildoza, Maric, Livingston i Hollanders són els últims d’entrar a la llistan
Maxi Fjellerup, amb 90 partits a l’elit, és el que més n’ha disputat
Derek Needham, Mark Hugues, Pepe Vildoza, Nikola Maric, Otis Livingiston i Sander Hollanders es van estrenar dissabte passat a Burgos amb la samarreta del Bàsquet Girona. El debut d’aquests sis jugadors eleva ja fins a 48, gairebé mig centenar, les peces que ha utilitzat el club ara que tot just comença el seu quart any seguit a la lliga ACB. Maxi Fjellerup, que precisament es va perdre el primer partit de la temporada perquè s’està recuperant d’una sobrecàrrega, és el que més n’ha disputat (90), a l’elit, i és també l’únic supervivent de la plantilla de l’ascens el juny de 2022. Aquest estiu va renovar fins al 2027 després d’haver aprofitat l’estada a Girona, on havia arribat a meitat del curs 2021/22 des del Mallorca de LEB Or, per créixer i consolidar-se a la lliga ACB.
La temporada del debut a la màxima categoria del bàsquet masculí espanyol, amb Aíto García Reneses a la banqueta, el Bàsquet Girona va activar setze homes (Fjellerup, Vila, Taylor, Pol Figueras, Quino Colom, Miletic, Hill, Hanzlik, Pato Garino, Jenkins, Marc Gasol, Sorolla, Oriola, Franch, Bursac i Prkacin). Aquell equip es va salvar en la penúltima jornada a Saragossa. La següent temporada, 2023/24, entre Salva Camps i Fotis Katsikaris van usar 19 jugadors, dels quals eren nous Corey Davis, Markel Brown, Brae Ivey, Juani Marcos, Pau Sala, Goloman, Sergi Martínez, Birch, Chery, Susinskas, York, Iroegbu, Djordjevic i Caicedo.
Any per any
El curs passat també van passar per Fontajau una llarga nòmina de jugadors. Howard, Sibande, Ferrando, Ventura, Juan Fernández, Caffaro, Durham, Nnaji, Martinas Geben, Pep Busquets, Jarod Lucas i Enric Sanmartín van ser les cares noves, elevant la nòmina de peces utlitzades a 42. Aquest any, amb només un partit disputat, ha representat el debut de sis peces més, Needham, Hugues, Livingston, Maric, Vildoza i Hollanders, l’últim d’arribar amb un contracte temporal i que a Burgos va disposar d’un minut i mig. El total ascendeix a 48, que haurien pogut ser un més si hagués debutat el pivot francès Chassang, fitxat també de manera temporal per la lesió de Juan Fernández durant la pretemporada, i que aquesta mateixa setmana ha sigut baixa.
La nòmina d’entrenadors en aquesta nova etapa a l’ACB del bàsquet masculí gironí també ha estat notable, tot i que ara amb Moncho Fernández, renovat fins al 2027, es pot assolir estabilitat. Per darrere seu hi han passat Aito, Salva Camps i Fotis Katsikaris. El que va durar més partits va ser el veterà tècnic madrileny, completant una temporada sencera (34).
