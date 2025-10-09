L’empatia d’Íñiguez amb la recuperació de Bibby: «Tornarà quan estigui realment bé»
El tècnic de l’Spar Girona fa una profunda reflexió sobre la lesió de l’australiana amb les Indiana Fever a la WNBA
Chloe Bibby va acabar la seva temporada a la WNBA a principis de setembre per una lesió al genoll, però no ha pogut tornar a Girona per continuar amb la recuperació a Fontajau fins aquesta setmana perquè les Indiana Fever van posar la condició de no deixar-la viatjar fins que donessin el curs per finalitzat. El 30 de setembre del mes passat van quedar eliminades en les semifinals per Las Vegas Aces, així que l’aler-pivot australiana per fi ha pogut reincorporar-se a l’Spar Girona i dimecres va acompanyar les seves companyes en la victòria contra el Gdynia (86-53) del retorn a l’Eurolliga. A l’espera del comunicat mèdic per part del club, Roberto Íñiguez va avançar que la jugadora «necessitarà temps» per reaparèixer amb l’equip.
«Els metges l’estan avaluant. El seu procés de recuperació costarà una mica, haurem de veure com fer-ho bé», va apuntar Íñiguez. El tècnic de l’Spar Girona va demostrar tenir molta empatia amb una Bibby que «ha d’aprendre a gestionar la seva carrera i saber que no pot jugar 12 mesos» enllaçant la Lliga Femenina, més la resta de competicions oficials de l’Uni, amb la WNBA. «He parlat amb ella per fer-li saber que tant el club com jo, de la mà, la tractarem com ens agradaria que tractessin als nostres fills. Tindrem cura d’ella perquè es recuperi, pensant sobretot en la seva salut. Per mi és molt important que quan ella deixi de jugar i jo d’entrenar, ens trobem un dia i em pugui dir: ‘coach, per tu he tingut una carrera més llarga que la que hauria tingut si haguessis sigut egoista’. Vull cuidar-la. Quan torni serà perquè realment està bé, no jugant amb el genoll inflamat, líquid i dolor...», va comentar. Sap quin moment li ha tocat passar a l’australiana per experiència familiar. «Ho diu el pare d’un jugador (Pablo Íñiguez) que va tenir moltes lesions i va patir en la part final de la seva carrera. Ho he viscut com a pare, no vull reviure-ho com a entrenador», va reconèixer.
Íñiguez va fer una profunda reflexió sobre la lesió de l’aler-pivot: «Bibby té el genoll tocat i no pot jugar 12 mesos. Ha de saber quan ho pot donar tot i quan no. Li estic molt agraït per com va competir l’any passat, tot i jugar molts dies amb dolor, però crec que ella també ha de posar-li sentit comú a la seva carrera en lloc de només rendir. Ha de saber quan aturar-se, descansar, dedicar temps per regenerar-se de les lesions... Estem en aquest procés. És evident que intentarem retallar-lo, però no puc parlar de temps perquè encara està en mans dels metges».
Alhora, va aprofitar per criticar com han tractat la lesió de Bibby les Indiana Fever. «Amb només un parell de dies aquí, he vist més interès, més proves i més mitjans perquè es recuperi que no pas als Estats Units. I això és Girona. Parla molt bé del club. Bibby creu molt en els metges (la preparadora física Anna Jòdar i el fisioterapeuta Pau Osorio), està contenta amb ells, i sap que quan marquem el procés treballarà per recuperar-se. Ho posarem tot a la seva disposició. El que necessiti», va comentar.
D’altra banda, Íñiguez va assegurar que «estic molt content amb Laeticia (Amihere)». L’aler-pivot canadenca ha firmat un contracte temporal amb l’Spar Girona per reforçar l’equip el temps que necessiti Bibby per recuperar-se. «Quan entri, serà perquè està bé», va insistir. A més a més, li va treure pressió a l’australiana en el procés de recuperació perquè «a Bibby li va bé que Laeticia hi sigui perquè d’aquesta manera no hi ha pressa. Les presses són fumudes en el món de l’esport».
