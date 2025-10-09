Pep Busquets: «Guanyar a Fontajau ha de continuar sent complicat»
El Bàsquet Girona va tenir un debut desil·lusionant a la nova temporada de l’ACB, després d’encaixar una dura derrota davant el San Pablo Burgos (97-79). L’equip de Moncho es va quedar lluny de les expectatives, però aquest dissabte té una nova oportunitat per demostrar que aquest curs vol lluitar per alguna cosa més que la permanència amb la visita de l’UCAM Múrcia (18.00 h) en el primer partit a Fontajau.
Pep Busquets, MVP de la primera jornada amb 26 punts tot i la derrota, va assegurar en la prèvia contra l’UCAM Múrcia que «l’equip està bé»: «Veníem fent les coses molt bé. Ha sigut una sotragada, però cap problema. El vestuari està genial i tenim ganes de jugar aquest dissabte». «Volem recuperar les sensacions que hem tingut a la pretemporada i intentar fer un bon partit a casa amb l’afició per treure la victòria», va afegir. En aquest sentit, sobre els seguidors del Bàsquet Girona va comentar que «m’agradaria veure l’afició igual que l’any passat, va estar súper involucrada. Guanyar a Fontajau és complicat pel xivarri que hi ha».
Mentre que del rival va explicar que «el Múrcia sempre es defineix per ser un equip molt físic, és dur jugar contra ell. O donem el màxim o ens trauran de la pista». «Serà un partit molt dur, complicat», va advertir.
