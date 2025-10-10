FUTBOL (SELECCIÓ)
Dani Olmo torna a Barcelona amb una lesió muscular
El jugador, que va arribar amb fatiga muscular de Barcelona, iniciarà la seva recuperació en la concentració de la selecció i demà tornarà a la Ciutat Comtal
Fermín de la Calle
El jugador del Futbol Club Barcelona, Dani Olmo, s’ha sotmès a unes proves mèdiques després de retirar-se de l’entrenament de la selecció aquest divendres de prèvia del partit que enfrontarà demà a les 20.45 l’Elx amb Geòrgia. El seleccionador, Luis de la Fuente, revelava en roda de premsa que «Dani Olmo va arribar amb cansament i algunes molèsties. No s’havia entrenat en els dies anteriors i en l’entrenament d’avui no estava còmode. Li hem dit que ho deixés. Li han anat a fer unes proves de les quals us informaran».
Lesió muscular
Dani Olmo no podrà enfrontar-se a Geòrgia a Elx i a Bulgària a Valladolid per lesió. El jugador va arribar dilluns passat a la concentració amb signes de fatiga muscular com va informar el Barcelona. Des d’aquest moment la simptomatologia ha anat millorant a poc a poc amb tractament i dosificació de càrregues. Per la qual cosa en el dia d’avui estava planificat que el davanter fes exclusivament una part de l’entrenament programat on ha referit molèsties musculars a la cama esquerra.
Per això, se li han realitzat unes proves complementàries i se li ha diagnosticat una lesió muscular de la qual s’ha informat els serveis mèdics del Barcelona. El jugador iniciarà la seva recuperació en la concentració de la selecció i demà tornarà a Barcelona quan la resta de l’expedició viatgi fins a Elx per enfrontar-se a la selecció georgiana. Dani Olmo es perdrà els dos partits de classificació del Mundial 2026 contra Geòrgia (dissabte) i Bulgària (dimarts), i s’afegirà a les baixes de Lamine Yamal i Nico Williams al front d’atac de la selecció. Tampoc hi haurà Rodrigo Hernández, Fabián, Dani Carvajal ni Dean Hujisen.
Sobre Olmo, De la Fuente ha comentat també que «em disgusta sempre la lesió de qualsevol futbolista, és la part lletja del futbol. Veurem en què queda això de Dani. Li tinc moltíssim afecte perquè porto molt temps amb ell i té molta implicació amb la selecció. Això que sigui d’un club o un altre... Tant de bo no passés aquí ni tampoc en els clubs».
