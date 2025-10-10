L'Escala-Peralada, un derbi de l'Alt Empordà a l'alça
Els dos equips altempordanesos de Tercera RFEF es veuen les cares aquest dissabte al vespre, al Nou Miramar
David Gurillo i Àlex Marsal, els entrenadors, coincideixen en la transcendència d'un "partit especial"
Roger Illa
És la tercera temporada consecutiva que l'Escala i el Peralada comparteixen lliga a Tercera RFEF. El derbi entre tots dos equips, a còpia de repetició, pren més rivalitat a cada any que passa. Aquest dissabte (18:30h) se'n viurà un més, el primer de la temporada, al Nou Miramar de l'Escala. Els anxovers arriben carregats de motivació: són tercers, només tenen un punt menys que el líder i estan confirmant les bones sensacions que ja van viure en la pretemporada. El Peralada té vuit punts, dos menys. Tot i encara no haver guanyat a casa, l'equip xampanyer manté la dinàmica de joc que tants fruits li ha donat des de l'arribada d'Àlex Marsal a la banqueta. El tècnic gironí i David Gurillo, entrenador de l'Escala, parlen d'un derbi altempordanès que promet bon futbol.
"No deixen de ser tres punts, però al final tots ens coneixem entre nosaltres i hi ha més rivalitat, com és lògic", valora Àlex Marsal. "És un partit especial i sabem que el Peralada és un grandíssim rival", diu David Gurillo. Blanc-i-verds i blaugranes es coneixen sobradament i diversos dels seus jugadors han passat abans per les files del rival. El respecte mutu també s'explica pels precedents més recents, que fan difícil decantar-se per un favorit. La temporada passada, els dos partits van caure per l'equip local. L'anada al Nou Miramar la va guanyar l'Escala per 2-0, amb un estratosfèric gol de Josu des del camp propi. A la tornada, el Peralada es va venjar amb un 3 a 0 inapel·lable.
La "Fórmula Peralada"
Està lluny de ser el club amb més pressupost de Tercera, però el Peralada s'ha guanyat un nom dins el grup català de la categoria. Dos play-offs en les últimes tres temporades avalen la feina xampanyera. L'equip d'Àlex Marsal és un corcó per als seus rivals; no ve de nou sentir els entrenadors rivals parlant amb prudència i un cert temor de la visita al Municipal de Peralada. La "fórmula" l'explica el tècnic peraladenc: "Som un equip al qual costa guanyar". Els xampanyers poden passar per moments millors o pitjors, però quasi sempre acaben el cap de setmana amb un botí d'almenys un punt. Les claus? "Som un equip que té clar que ha de treballar, i tenim jugadors clau que tenen l'escut impregnat a la pell", analitza Marsal.
L'ex de l'Acadèmia del Girona, això sí, també deixa espai per a l'autocrítica i reconeix que "a casa, està costant". El Peralada va caure en la primera jornada contra l'actual líder, el Badalona (0-1), en un partit d'extrema igualtat decidit per un penal. En les jornades següents com a local, dos empats: primer, contra el San Cristóbal (1-1) i, després, contra el Vilassar (2-2). Marsal admet que en tots dos casos no van marxar satisfets a casa. "Com a local has de portar més la iniciativa i saber fer mal amb pilota, mentre que el rival espera que t'equivoquis", explica, buscant un diagnòstic. Ara bé, dissabte seran visitants i, lluny de casa, la temporada xampanyera està sent immaculada. Sis punts de sis, amb victòries a Cornellà (1-2) i a Mollerussa (1-2). Buscaran seguir amb la ratxa al Nou Miramar.
Marsal "no té cap dubte" que l'Escala estarà a dalt. "Tenen jugadors contrastats a la categoria com Jona, Sanku, Gelmà, Josu, Maynau... acompanyats de tres o quatre jugadors d'un perfil més jove", diu. Destaca, especialment, la sinergia ofensiva entre els seus dos davanters, Sanku i Youssef, que reuneix l'alçada d'un i la velocitat de l'altre per formar un còctel adient per al joc directe.
Un inici somiat
Els elogis són recíprocs i David Gurillo, entrenador des d'aquest any de l'Escala, també té bones paraules per al Peralada: "És un equip molt ben treballat defensivament, pel que fa a les pressions, a tapar els espais... Concedeixen molt poques ocasions i aprofiten molt bé les pèrdues de pilota rivals, han fet diversos gols així". També admet que estaran molt atents a la pilota parada, de la qual diu que sempre treuen rèdit.
Per afrontar el repte, l'Escala arriba encoratjat pel millor inici de la seva història a la categoria. Té deu punts i una sola derrota a Manresa. Gurillo vol continuar tocant de peus a terra. "Estem mirant molt poc la classificació. El dia a dia està sent molt bo i estem tenint humilitat per a treballar i pensar només en el partit que toca cada setmana. Si ens desviem d'això, ens anirà malament", defensa el torroellenc. Destaca la "il·lusió" que percep en una plantilla que defineix com a "molt bona i amb perfils diferents que s'acoplen bé".
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
- Un menor queda tancat dues hores en un caixer de Sarrià i els Bombers l'alliberen
- El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos
- Alerta dels Mossos d’Esquadra: coneix la nova estafa per SMS que pot buidar-te el compte bancari
- Els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Infermeres gironines denuncien la sobrecàrrega i el malestar provocats pel nou model de “programació per motius” a l’atenció primària
- Una de les víctimes del notari investigat per estafar a persones vulnerables: «Em va dir que firmés i he perdut dues cases»