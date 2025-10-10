Moncho: “El partit de Burgos és història; tenim la lliçó apresa”
El tècnic del Bàsquet Girona explica que Fjellerup és dubte contra l’UCAM Múrcia per un problema al turmell
El Bàsquet Girona dona per oblidada la dura derrota davant el San Pablo Burgos (97-79) en l’estrena de la temporada 2025-26 a l’ACB i confia millorar la seva imatge aquest dissabte contra l’UCAM Múrcia (18.00 h/DAZN) en el primer partit del nou curs a Fontajau. Moncho Fernández ha assegurat en la prèvia de l’encontre que “el partit de Burgos és història. El primer que hem de fer és aprendre de la lliçó. Moltes vegades veurem que la Lliga ACB és així, a vegades per nosaltres mateixos no ho sabem prou bé. Tenim tota la concentració en el repte que tenim demà”.
Malgrat que perdre a Burgos ha tingut conseqüències perquè “la derrota ens va fer mal i no estem súper bé”, el tècnic ha comentat que “els jugadors són capaços de canviar la mentalitat. Necessitem regularitat per millorar i estar a l’altura del físic que el Múrcia ens demanarà. És un rival que està jugant molt bé, el seu partit contra l’Andorra és un bon exemple”. En el seu debut, els murcians es van imposar per 95-4. “El primer que hem de fer és igualar el nivell físic del Múrcia, si no ho passarem malament”, ha afegit.
Moncho té el dubte de Maxi Fjellerup perquè “ha pogut entrenar, però ahir va tenir un problema al turmell i després de l’entrenament d’avui veurem com està i si pot estar demà amb nosaltres”.
L’entrenador del Bàsquet Girona confia que el factor Fontajau sigui determinant per aconseguir el primer triomf. “El suport de la gent serà bàsic. Quan les forces de l’equip decauen una mica, la gent ens dona suport i és important per l’estat d’ànim dels jugadors”.
