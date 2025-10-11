Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Àlex Castejón i Clàudia Giralt campions la 16a. edició de la Radikal ocean52

La travessia ha batut el rècord de nacionalitats amb 42 de diferents d’entre els 2000 participants

16a edició de la Radikal ocean52

16a edició de la Radikal ocean52 / David Lavernia

Gerard Ullastre

Aquest dissabte al matí s’ha celebrat la setzena edició de la Radikal ocean52. Àlex Castejón, del Club Natació Sabadell i Clàudia Giralt, del Club Natació L’Hospitalet, s’han imposat a la travessia de 7 quilòmetres -des de Calella de Palafrugell fins a Llafranc-, la més llarga de l’itinerari. El temps del campió masculí ha estat d'1:15:14, mentre que el de la campiona femenina d'1:23:34. 

Els campions d'enguany de la travessia de 7 quilòmetres, Àlex Castejón i Clàudia Giralt

Els campions d'enguany de la travessia de 7 quilòmetres, Àlex Castejón i Clàudia Giralt / David Lavernia

Les competicions que han tingut lloc entre Calella de Palafrugell i Llafranc (Costa Brava) han comptat amb més de 2.000 participants – més de 200 dels quals internacionals, de 42 nacionalitats diferents, el que constitueix el rècord històric de la travessia– entre totes les proves del cap de setmana i entre nedadors populars, amants de les aigües obertes, i esportistes d'alt nivell.

A la Radikal ocean52 d’enguany ha comptat amb dues proves més a part de la guanyada per Castejón i Giralt. Una de 3,5 quilòmetres – del Cap de Sant Sebastià a Llafranc-; i una de 2 quilòmetres – que voreja la costa seguint el recorregut del camí de ronda entre Calella de Palafrugell i Llafranc -. A la travessia de 3,5 s'han imposat Diego Mira, amb 0:51:36, a la categoria masculina, i a la femenina, Abril Conesa, amb 1:03:49. Per acabar d’arrodonir el cap de setmana, demà es disputarà una competició de relleus i categories infantils, que tancarà aquesta 16a edició. 

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents