Segona desconnexió del Bàsquet Girona contra l’UCAM Múrcia (71-93)
El Bàsquet Girona troba a faltar l’aportació ofensiva de Livingston (2) i Needham (6), molt lluny de les expectatives, i encaixa la segona derrota de la temporada contra un UCAM Múrcia que castiga amb 33 punts a l’últim quart
La pretemporada del Bàsquet Girona prometia un gran espectacle aquest curs a l’ACB, però, de moment, encara està per descobrir l’equip de triplistes que va presentar el director esportiu Fernando San Emeterio a l’estiu. Hughes va ser l’únic que va aprofitar el tir de tres punts (4/7) contra l’UCAM Múrcia, però sense el suport de jugadors com Livingston (0/4 en triples i 6 punts) i Needham (0/3 en triples i 2 punts), que a priori han vingut a Fontajau per millorar la puntuació del conjunt de Moncho, no va ser suficient per impedir la segona derrota consecutiva (71-93). Va ser un desencert, amb un darrer quart digne d’estudi -els universitaris van fer 33 punts-.
El Bàsquet Girona no va dur la lliçó prou apresa en l’estrena de la nova temporada a Fontajau. De seguida es va veure que els de Moncho no volien cometre les errades que els van portar a fallar en el primer partit a Burgos i van sumar forces per igualar el nivell d’un sòlid UCAM Múrcia. Amb Pep Busquets, Hughes, Livingston, Juan Fernández i Sergi Martínez al cinc inicial, els gironins se’n van sortir per bloquejar l’atac del conjunt universitari i aprofitar les seves ocasions amb un parell de triples per establir la diferència al marcador. La mínima baixada d’atenció, però, podia tenir conseqüències com li va passar a Pepe Vildoza amb una pèrdua de pilota que van agafar els murcians. Es va passar del 10-2 al 10-6 quan quedaven tres minuts perquè acabés el primer quart (12-10).
Els visitants no van ser tan benèvols al segon quart. Després d’igualar de falta (12-12), Forrest va aconseguir trencar el sorprenent 0/15 en triples del Múrcia amb la primera cistella des dels 6,75 m en el setzè intent. Els de Moncho no s’ho veien a venir i l’entrenador gallec va haver de demanar temps mort amb el canvi d’escenari. Mentre els de Sito Alonso milloraven els seus registres, el Girona es va quedar en blanc. El paper dels tiradors Livginston (0), Needham (0), Susinskas (3) i Hughes (5) va ser anecdòtic a excepció de l’escorta de Youngsown. Només Pepe Vildoza va poder mig arreglar el desordre que havia desencadenat a l’inici amb un triple (24-25), i l’ajuda de Hughes (28-32), tot i que el Múrcia es va encarregar de posar-hi tots els obstacles pel mig. A falta de deu segons per la mitja part, una nova pèrdua amb un triple de Sant-Roos sobre la botzina com a rèplica del conjunt universitari va castigar els gironins (30-36).
Fins i tot a Fontajau li va costar reaccionar. A part de protestar contra la possessió del Múrcia o els àrbitres, poc va poder fer la grada per donar suport a l’equip. Els de Moncho no tenien continuïtat en el joc, conformant-se en anotar mitjançant faltes personals o d’estratègia. Perquè si havia de ser per l’encert en els llançaments... Livingston i Needham no van posar cap dels tres triples que havien provat fins al moment, sent ambdós dels pitjors del partit. L’esperança era que els universitaris tampoc tenien el dia, sense brillar especialment a la pintura, però tenen més qualitat com van demostrar Forrest i Hicks per encarrilar el triomf dels visitants al final del tercer quart (52-59).
El Girona ja no va poder fer res per arreglar-ho i va deixar de competir. Els de Sito Alonso van ampliar l’avantatge al marcador amb molta més facilitat. No es van ni despentinar. I això que van passar per sobre als de Moncho amb 33 punts en l’últim quart.
Final del partit a Fontajau (71-93)
4Q: 1:18. 2+1 d'Hollanders, que converteix el tir lliure (71-90)
4Q: 2:10. L'UCAM Murcia quasi duplica en anotació aquest últim quart al Bàsquet Girona. Parcial de 16-31. (68-90)
4Q: 3:37. Triple de Nakic que torna a col·locar al Bàsquet Girona per sobre de la barrera dels 20 punts (64-86)
4Q: 4:04. Una altra cistella de Julius, 9 punts en els últims 3 minuts (62-83)
4Q: 5:10. Temps mort del Bàsquet Girona (60-79)
4Q: 5:10. Parcial de 2-15 en els últims 3 minuts (60-79)
4Q: 6:08. El conjunt arbitral assenyala una tècnica per Busquets i una antiesportiva per Cacok i Juan Fernández després de la revisió (58-73)
4Q: 6:40. Pèrdua de Livingston i cistella al contraatac de l'UCAM Murcia (58-70)
4Q: 7:12. Temps mort pels de Moncho Fernández després del parcial de 6-9 (58-68)
