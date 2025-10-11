El Bisbal Bàsquet concedeix la segona derrota del curs davant el Benicarló (65-72)
Els segon i tercer quart han sentenciat als d'Èric Surís davant els castellonencs, per encaixar la primera derrota de la lliga a casa
El Sol Gironès Bisbal Bàsquet ha patit la seva segona derrota consecutiva a la lliga, la primera al Pavelló Vell. Els d’Èric Surís han afrontat el partit amb la voluntat de redimir-se de la desfeta a Albacete, i tot i un inici prometedor, l’equip no ha pogut mantenir el ritme. La manca d’encert en el segon quart i el gran avantatge aconseguit pel Benicarló en el tercer (14-24) han estat dos cops decisius que han acabat condemnant els bisbalencs, incapaços de revertir la dinàmica, tot i un gran esforç
Valera Ha donat els primers tres punts des del triple per als Bisbalencs. Els de Surís, amb un 2/2 en triples, han començat d'alló més bé, arribant a aconseguir a 2:24 la màxima diferència dels primers moments amb un +5 (16-11). Augmentant-lo fins als 7 punts fins al final dels primers 10 minuts (22-15), gràcies a un gran encert anotador de Mikhailov amb 9.
Un parcial favorable de 2-5 a favor del Benicarló ha tornat a posar la mínima diferència en l’electrònic. Per sort, els de Surís han tornat a possar terra pel mig per mantenir el momentani +7. La falta d’encert en els 10 minuts abans de visitar vestidors ha estat molt notable pels del Baix Empordà. Per sort, els visitants, tampoc han tingut els seus millors minuts de punteria, això si, només d’estar una mica més encertats els ha servit perquè a 1:30 pel descans capgirar el marcador i posar-se per primer cop en tot el duel per davant. Ara, el bisbal, amb una anotació al final, els ha aconseguit mantenir l’avantatge, però clar, si amb 9 minuts, tan sols anotes 8 punts és molt complicat continuar amb el bon moment del primer quart.
En la represa, els visitants han agafat la directa amb un (0-5) per portar el joc al seu terreny, per sort la reacció dels de Surís ha estat instantània per a no despenjar-se, i per a continuar amb el frec a frec sabent de la importància en cada acció. No obstant això, el Benicarló ha estret de nou i a 0:48 del tercer quart s’ha posat amb un +9 en l’electrònic (46-53), posant la màxima diferència pels visitants abans d’encarar els últims 10 minuts de joc.
Els bisbalencs han encarat l’últim quart amb la remuntada entre cella i cella, malgrat tot, els visitants han continuat el bon moment i a 5:18 han traspassat la barrera dels 10 punts de diferència (53-64), una muntanya molt difícil d’escalar. Tot i la dificultat, els bisbalencs ho han intentat fins al final arribant a col·locar-se a 5 (64-69) durant l’últim minut. Una bona reacció, però que no ha estat suficient per a poder sumar la primera victòria a la lliga.
- Alerta dels Mossos d’Esquadra: coneix la nova estafa per SMS que pot buidar-te el compte bancari
- Aquests són els cinc millors hotels de Girona segons la Guia Michelin
- S'enfonsa una embarcació de pesca que s'havia encallat en unes roques a Sant Feliu de Guíxols
- Els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Polèmica pel disseny guanyador del got de Fires de Girona que reivindica el suport al poble palestí
- Descobriment: aquest aliment t'ajudarà a reduir els nivells de sucre en sang
- Compte: Els 10 hàbits que el teu gos detesta, encara que els facis cada dia sense adonar-te’n
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?