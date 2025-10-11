Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Bisbal Bàsquet concedeix la segona derrota del curs davant el Benicarló (65-72)

Els segon i tercer quart han sentenciat als d'Èric Surís davant els castellonencs, per encaixar la primera derrota de la lliga a casa

Una acció del partit

Una acció del partit / CB Benicarlo

Pau Cambronero

Pau Cambronero

El Sol Gironès Bisbal Bàsquet ha patit la seva segona derrota consecutiva a la lliga, la primera al Pavelló Vell. Els d’Èric Surís han afrontat el partit amb la voluntat de redimir-se de la desfeta a Albacete, i tot i un inici prometedor, l’equip no ha pogut mantenir el ritme. La manca d’encert en el segon quart i el gran avantatge aconseguit pel Benicarló en el tercer (14-24) han estat dos cops decisius que han acabat condemnant els bisbalencs, incapaços de revertir la dinàmica, tot i un gran esforç

Valera Ha donat els primers tres punts des del triple per als Bisbalencs. Els de Surís, amb un 2/2 en triples, han començat d'alló més bé, arribant a aconseguir a 2:24 la màxima diferència dels primers moments amb un +5 (16-11). Augmentant-lo fins als 7 punts fins al final dels primers 10 minuts (22-15), gràcies a un gran encert anotador de Mikhailov amb 9

Un parcial favorable de 2-5 a favor del Benicarló ha tornat a posar la mínima diferència en l’electrònic. Per sort, els de Surís han tornat a possar terra pel mig per mantenir el momentani +7. La falta d’encert en els 10 minuts abans de visitar vestidors ha estat molt notable pels del Baix Empordà. Per sort, els visitants, tampoc han tingut els seus millors minuts de punteria, això si, només d’estar una mica més encertats els ha servit perquè a 1:30 pel descans capgirar el marcador i posar-se per primer cop en tot el duel per davant. Ara, el bisbal, amb una anotació al final, els ha aconseguit mantenir l’avantatge, però clar, si amb 9 minuts, tan sols anotes 8 punts és molt complicat continuar amb el bon moment del primer quart.

En la represa, els visitants han agafat la directa amb un (0-5) per portar el joc al seu terreny, per sort la reacció dels de Surís ha estat instantània per a no despenjar-se, i per a continuar amb el frec a frec sabent de la importància en cada acció. No obstant això, el Benicarló ha estret de nou i a 0:48 del tercer quart s’ha posat amb un +9 en l’electrònic (46-53), posant la màxima diferència pels visitants abans d’encarar els últims 10 minuts de joc.  

Els bisbalencs han encarat l’últim quart amb la remuntada entre cella i cella, malgrat tot, els visitants han continuat el bon moment i a 5:18 han traspassat la barrera dels 10 punts de diferència (53-64), una muntanya molt difícil d’escalar. Tot i la dificultat, els bisbalencs ho han intentat fins al final arribant a col·locar-se a 5 (64-69) durant l’últim minut. Una bona reacció, però que no ha estat suficient per a poder sumar la primera victòria a la lliga.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents