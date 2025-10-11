Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

En Directe

Bàsquet Girona - UCAM Múrcia, en directe

Segueix en viu la narració del partit entre el Bàsquet Girona i l'UCAM Múrcia que es juga al Pavelló de Fontajau

El Bàsquet Girona, en una imatge d'arxiu.

El Bàsquet Girona, en una imatge d'arxiu. / David Aparicio / DDG

Redacció

Redacció

Actualitzar

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents