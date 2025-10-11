L'Escala es cruspeix el Peralada i dorm líder (3-0)
Dos gols en dos minuts de Youssef (m.68 i 70) sentencien un derbi de clar color blaugrana
Expósito (m.51) havia obert el marcador en un partit amb una expulsió per banda: Sanku (m.45) i Dani Goméz (m23).
Els derbis sempre soler ser partits especials, diferents i, sovint, també tancats i igualats. No ha estat el cas d'avui al Nou Miramar, on l'Escala ha passat per sobre del Peralada en el duel alt-empordanès de Tercera RFEF amb un 3-0 que l'impulsa fins al capdamunt de la classificació. Sí, sí, l'Escala dormirà líder a l'espera del que faci demà el Badalona al camp del San Cristóbal. No hi ha faltat de res al partit d'aquest vespre. Gols, tensió i expulsions. Tots els ingredients d'un derbi que ha tingut clar color blaugrana a partir de la segona part quan amb dos gols en dos minuts de Youssef Zayzoun (m.68 i m.70) han liquidat un partit que ja dominava l'Escala gràcies a l'1-0 d'Expósito (m.51).
El marcador no s'ha mogut en una primera part, això sí, ben entretinguda en què l'àrbitre ha estat el gran protagonista. Primer, superats els vint minuts, ha expulsat Dani Gómez per una entrada sobre Joan Maynau amb vermella directa. Tot i l'expulsió, el Peralada no ha perdut la cara al partit i ha tingut ocasions per marcar, mitjançant Busquets. També l'Escala ha pogut obrir el marcador. En l'afegit de la primera part, Sanku ha vist la segona groga i ha deixat els locals també amb deu jugadors. El panorama ha canviat a la represa amb l'entrada de Youssef que ha revolucionat el partit. Expósito ha obert el camí d'una victòria que s'ha encarregat de rematar amb dos gols en dos minuts. El derbi es quedava a casa i l'alegria dels jugadors blaugranes de veure's a dalt de tot de la taula estava justificada.
