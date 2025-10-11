Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Shum perd conta el Noia i encadena la segona derrota consecutiva (5-1)

Els de Maçanet de la Selva encara no coneixen la victòria en el seu retorn a l'OK Lliga

Acció del primer partit de lliga del Shum davant el Liceo.

Acció del primer partit de lliga del Shum davant el Liceo. / Liceo

Pau Cambronero

Pau Cambronero

El Shum ha visitat Sant Sadurní d’Anoia amb la intenció d’aconseguir la primera victòria del curs. Tot i això, els locals han sortit molt forts des de l’inici, tancant la primera part amb un 2-0 que ha complicat de valent la reacció dels maçanetencs. A la represa, el Noia ha continuat dominant i ha ampliat la seva renda golejadora fins als 5 gols, deixant el duel pràcticament decidit quan encara faltaven 15 minuts per al final. En aquest tram, el Shum només ha pogut anotar un sol gol per reduir mínimament la diferència final.

Tot i encadenar la segona derrota consecutiva, el Shum torna a jugar aquest proper dimarts davant el Voltregà (21:00 h) per buscar la primera victòria de la temporada.

TEMES

Tracking Pixel Contents