Test de recuperació a Fontajau contra l’UCAM
Moncho diu que la dura derrota a Burgos en el primer partit de lliga va servir per «aprendre» i confia que l’equip mostri un «canvi de mentalitat» al costat de l’afició
El Bàsquet Girona té un test de recuperació aquesta tarda contra l’UCAM Múrcia (18.00 h/DAZN) en el primer partit de la temporada 2025-26 al pavelló gironí. Després de suspendre clarament en la jornada inaugural de l’ACB amb una dura derrota davant el San Pablo Burgos (97-79), Moncho Fernández, com a bon mestre que és, creu que els jugadors «van aprendre la lliçó», i que l’equip no cometrà els mateixos errors contra el conjunt de Sito Alonso. Els universitaris, per cert, són un dels rivals més forts de la categoria i arriben a Girona després de realitzar un duel molt sòlid en el debut davant el MoraBanc Andorra (95-64).
«El partit a Burgos és història. El primer que hem de fer és aprendre la lliçó perquè si no dones el màxim tot el partit se’t pot estroncar, com va passar en el tercer quart. Moltes vegades veurem que a la Lliga ACB és així, a vegades per nosaltres mateixos no ho sabem prou bé. Tenim tota la concentració en el pròxim repte», va comentar Moncho en la prèvia del matx.
L’entrenador va reconèixer que, malgrat que perdre a Burgos ha tingut conseqüències a l’equip perquè «la derrota ens va fer mal i no estem súper bé», «els jugadors són capaços de canviar la mentalitat». «Necessitem regularitat per millorar i estar a l’altura del físic que el Múrcia ens demanarà. És un rival que està jugant molt bé, el seu partit contra l’Andorra és un bon exemple», va apuntar. Alhora, va dir que «el primer que hem de fer és igualar el nivell físic del Múrcia, si no ho passarem malament».
L’únic dubte per al partit d’avui contra l’UCAM Múrcia és Maxi Fjellerup, que ja es va perdre l’estrena a Burgos per una sobrecàrrega, perquè «ha pogut entrenar, però dijous va tenir un problema al turmell i després de l’entrenament d’aquest divendres veurem com està i si pot jugar». Tot i la importància i el pes que té l’argentí al Bàsquet Girona, la seva baixa no suposa un mal de cap per a l’entrenador perquè compta amb Sander Hollanders que va incorporar-se al club de manera temporal mentre no hi fos Fjellerup.
Moncho confia que el factor Fontajau sigui determinant per aconseguir el primer triomf. «El suport de la gent serà bàsic. Quan les forces de l’equip decauen una mica, la gent ens dona suport i és important per l’estat d’ànim dels jugadors», va explicar.
La confiança de l’UCAM
Per la seva part, l’UCAM Múrcia visita Fontajau amb la confiança que li va donar el bon inici a l’ACB. Sito Alonso, però, es va afanyar a establir diferències entre l’Andorra, el seu primer rival, i el Girona. «Són estils diferents. El Girona té interiors de molta qualitat, alers físics i exteriors molt dinàmics. Tots poden pujar la pilota i llançar en els primers segons de possessió», va comentar. Per això, el tècnic universitari considera clau frenar el ritme ofensiu dels gironins i mantenir el control del joc: «Hem de saber aturar els seus atacs ràpids i dominar les situacions ofensives que millor fan».
D’altra banda, Sito Alonso va destacar la importància de competir com a visitants. «Quan ets competitiu fora de casa, el respecte cap a tu augmenta. Les victòries no arriben fàcilment, però sí amb un estatus diferent».
A la plantilla de l’UCAM hi ha Wilhelm Falk, qui aquesta setmana agraïa a Diari de Girona el seu pas pel Bisbal Bàsquet, club sense el qual «potser ara no estaria a l’ACB». Falk hi va jugar a finals de la temporada passada.
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
- Alerta dels Mossos d’Esquadra: coneix la nova estafa per SMS que pot buidar-te el compte bancari
- Un menor queda tancat dues hores en un caixer de Sarrià i els Bombers l'alliberen
- El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos
- Els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Infermeres gironines denuncien la sobrecàrrega i el malestar provocats pel nou model de “programació per motius” a l’atenció primària
- Compte: Els 10 hàbits que el teu gos detesta, encara que els facis cada dia sense adonar-te’n