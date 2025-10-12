El Girona B converteix Vidreres en un fortí (1-0)
El filial és quart i suma nou punts de nou possibles a casa després de derrotar el Porreres amb una gran definició del lateral Pol Arnau
Lluc Perich Pérez
El Girona B manté la ratxa a Segona Federació i ja suma cinc partits invicte després de la victòria per 1-0 davant el Porreres. Un marcador estret que podria haver-se eixamplat però que, al capdavall, demostra que, a Vidreres, el filial no té rival. Sumant de tres en tres a casa (nou punts de nou possibles), Quique Álvarez té el seu equip en quarta posició, amb 11 punts, i, sobretot, sensacions que el bloc és fort i està engranat.
El filial va trobar-se un Porreres ben tancat i amb voluntat de sumar un primer triomf a domicili que se’ls va acabar resistint. Com va sent habitual amb el Girona B a Vidreres, els visitants van cedir la possessió als de casa mirant de protegir bé la seva porteria. Així, la primera acció de perill va haver de ser una falta lateral de Papa que Arango va rematar fregant el pal. Els balears també amenaçaven a la contra, obligant Sergi Puig a alguna bona mà, però el primer temps acabaria sense massa ocasions clares a cap àrea.
La represa va ser més profitosa pel Girona B. Tot just arrencar, Arango ja va advertir Socias després de culminar una bona acció de Shin: desmarcada entre línies, giragonsa i deixada al veneçolà.
A la següent, va acabar sent la defensa qui solucionés l’atac. Biel va enviar un desplaçament en llarg i Pol Arnau, el lateral que l’última Copa va eliminar el Girona amb el Logronyès fent de porter a les acaballes i la tanda de penals, va definir amb una picadeta que seria l’únic gol del partit. A partir d’aquí, canvis i joc travat. El Girona B va acabar patint i jugant l’afegit amb deu per l’expulsió de Raúl, que en un quart d’hora va veure dues targetes grogues, però l’equip és fort a casa i va saber resistir l’empenta del Porreres. El quart lloc, de promoció a Primera RFEF, il·lusiona i fa patxoca.
