Íñiguez rebaixa l’eufòria abans de l’estrena a la lliga de l’Spar Girona a Fontajau: “Hem de millorar moltes coses”
El tècnic vitorià recorda que “encara hi ha molt marge de millora” abans d’enfrontar-se contra el BAXI Ferrol
Gerard Ullastre
Després d’escombrar el CAB Estepona la setmana passada a domicili (58-80), l’Spar Girona rep avui a casa al Baxi Ferrol (18h). Tot i el bon paper de l’equip a l’estrena de la lliga i al debut de l’Eurolliga (86-53) - dos anys després des de l’última vegada -, el tècnic de l’Spar Girona, Roberto Íñiguez, va voler fer tocar de peus a terra als aficionats gironins: “Hem de millorar moltes coses. És octubre i encara tenim molt de marge de millora” va assenyalar.
El Baxi Ferrol trepitjarà avui Fontajau, la pista de les actuals campiones de la competició domèstica, amb el mateix balanç que el conjunt gironí - una victòria i zero derrotes -, després d’haver guanyat la primera jornada a casa contra el Valencia Basket (71-65) un partit molt disputat fins al final. En aquest sentit, Ainhoa López, una de les capitanes de l’equip, va assegurar que l’equip gallec “competeix molt bé”. L’escorta també va recordar que per a guanyar, serà necessari “posar atenció a jugadores com Blanca Millán i al bloc internacional que s’ha adaptat molt bé al joc en obert que caracteritza els equips de Lino”. Per aquest motiu, la capitana va instar a l'afició a “sumar com sempre fa” i va afirmar que per a obtenir la tercera victòria consecutiva de la temporada, les jugadores haurien d'enfocar els esforços a treballar com un equip: “Hem de centrar-nos en el nostre treball aquests dies que tenim per a preparar el partit”.
En aquesta mateixa línia, el tècnic vitorià va remarcar la rellevància de l’enfrontament d’avui recordant que no serà un partit fàcil. “Com ha demostrat altres anys i aquest inici de lliga, és un equip molt perillós, i ho hem de tenir al cap” ha recordat Íñiguez, i va afegir que “aquest ha de ser el punt de partida mental de l’equip” - fent referència a la periollositat del BAXI Ferrol -. L’entrenador va explicar que per a preparar aquest partit, ha prioritzat l'estat psicològic del grup. “El treball mental va abans que la tàctica, la tècnica, el físic o qualsevol altra cosa” va matisar.
L’única baixa del conjunt gironí és Chloe Bibby, que va tornar lesionada de l’aventura a la WNBA amb les Indiana Fever. Després de l’escarment del tècnic vitorià a la prèvia del debut de l’equip a l’Eurolliga lamentant que l’australiana no descansés prou - ja que va marxar a jugar a Amèrica quan va acabar la temporada amb l’Uni -, es preveu que l’aler-pivot es reincorpori a l’equip progressivament una vegada tingui el genoll en condicions òptimes per competir al màxim nivell. Tanmateix, Íñiguez ja va dir que “necessitarà temps”.
