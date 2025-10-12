L’Olot firma un empat agredolç amb el Terrassa (1-1)
Els garrotxins desaprofiten la superioritat de la primera meitat, però sumen un bon punt
L’Olot va firmar un empat agredolç amb el Terrassa al Municipal. L’equip no va aprofitar la superioritat al primer temps i, en un segon més igualat, va veure com els egarencs posaven l’1-1 definitiu per a repartir-se uns punts que es podrien haver quedat a casa.
Els garrotxins van jugar una molt bona primera part en què, a base de possessió, van minvar la confiança d’un Terrassa a qui van anul·lar el primer gol del partit. Sleegers va creuar bé la pilota davant Ballesté, però estava en fora de joc. Més enllà d’aquesta, les ocasions més perilloses van ser per l’Olot, que al 37’ va treure profit de la seva empenta. Pedro del Campo va girar-se dins l’àrea cedint la bola enrere a Arumí. El lateral, esquerrà, va etzibar una fuetada amb el peu dret que va treure les teranyines a l’escaire de Marcos. Abans del gol els locals ja havien vist com Isma rebutjava sobre la línia una picadeta d’Enri que anava a dins. L’1-0, premi insuficient al joc dels locals.
Així, en la represa, els volcànics van fer honor al territori amb uns minuts d’erupció ofensiva amb xuts d’Enri, Puigbert o, en la més clara, Albert López, enviant sobre el travesser el rebuig a un intent de Marc Mas. Però, gerra d’aigua freda, quan més collava l’Olot, gol del Terrassa. Els vallesans van emular els garrotxins amb una canonada a cama canviada a l’interior de l’àrea. Larrauri, dretà, va desfogar-se amb l’esquerra després d’una gran deixada de Gutiérrez. Barraca impossible.
Ningú renunciava, però l’Olot aculava el Terrassa. La més clara, una falta rasa de Marc Mas que Marcos va estar atent per aturar. Al final, un punt amb la ràbia que en podrien haver estat tres.
