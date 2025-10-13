La 46a edició de la Cursa Popular del Carrer Nou serà solidària amb els hospitals Trueta i Santa Caterina
El Rotary Club de Girona farà una aportació especial als dos hospitals i participarà amb voluntaris en l’organització de la jornada
DdG
Aquest matí ha tingut lloc la presentació del cartell i la samarreta de la 46a edició de la Cursa Popular del Carrer Nou, que enguany estrena vessant solidari amb l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i l’Hospital Santa Caterina de Salt. L’acte, celebrat al mateix carrer Nou, ha reunit representants de Girona Centre Eix Comercial —promotora i organitzadora de la mítica cursa del comerç local—, l’Ajuntament de Girona, el Rotary Club de Girona, els dos centres hospitalaris i les principals empreses patrocinadores: Autopodium Volkswagen, Obres i Construccions Germans Cruz, Alma, Grup Blanmoto, Otravel i col·laboradors com Intersport Akilia o Imatica.
La presidenta de Girona Centre, Mercè Ramírez de Cartagena, ha destacat que l’objectiu d’aquesta edició és “batre rècords de participació per una bona causa”, i ha subratllat que “el comerç s’estima aquesta cursa perquè és seva i de tots. Enguany l’omplim de més solidaritat i de sentit col·lectiu, amb el desig que cada pas dels participants sigui també un gest per la salut”.
Durant la presentació, l’alcalde Lluc Salellas ha assenyalat que la Cursa del Carrer Nou “és un símbol de ciutat, d’iniciativa local i de comunitat. És un exemple de com el comerç, l’esport i la solidaritat poden anar de bracet i fer créixer Girona”. La gerenta dels hospitals Trueta i Santa Caterina, Àngels Morales, ha expressat l’agraïment dels centres per la iniciativa: “Aquest suport arriba directament a les persones i reforça el vincle entre la ciutadania, el comerç i les institucions sanitàries que gestionen els centres de salut del territori. Ens emociona que els hospitals de Girona i Salt, que són de tots els ciutadans, siguin presents en una prova tan estimada.”
Per part del Rotary Club de Girona, el seu president, Toni Cruz, ha anunciat que, a més de mobilitzar voluntaris per col·laborar en l’organització i el bon funcionament de la jornada, l’entitat farà una aportació econòmica especial als hospitals Trueta i Santa Caterina. “Volem que la solidaritat d’aquesta cursa es tradueixi també en suport directe als serveis de salut del territori. La nostra implicació vol ser un pas més per cuidar la comunitat que compartim”, ha remarcat.
També han intervingut altres representants de Girona Centre, com Quim Gubau, membre de la junta de l’associació, i Mònica Bartrina, gerent de l’entitat, que han valorat la col·laboració entre institucions i empreses, i han agraït la implicació dels patrocinadors i per fer possible un esdeveniment tan arrelat i participatiu.
Un disseny que simbolitza l’arrelament de la cursa a Girona
El cartell d’aquesta edició, obra del dissenyador gràfic Adrià Gasull, mostra un rètol de carrer amb el nom “46a edició de la Cursa del Carrer Nou”. La imatge, senzilla i evocadora, converteix la prova en un carrer més de Girona, com a símbol del seu arrelament i de la seva identitat popular. Segons l’autor, el disseny “vol transmetre que la cursa forma part del paisatge i de la història viva de la ciutat, perquè cada any els gironins la fan seva”.
Novetats, circuits i sostenibilitat
Segons ha explicat el gerent de Fotoinstant, Olivier Domanico, organitzador tècnic de la prova, entre les novetats d’aquest any destaca el canvi del circuit infantil, que tindrà la sortida des de la plaça Catalunya i l’arribada al carrer Nou, amb l’objectiu de millorar la seguretat i oferir més espai als participants més petits. El recorregut de la resta de proves es manté plenament cèntric i molt atractiu, passant pels espais més emblemàtics de la ciutat i conservant la mítica pujada a la Catedral, un dels trets distintius de la cursa. També ha informat d’un canvi en els horaris de sortida (5 km a les 09 h i 10 km a les 09,50 h).
La clàssica manté totes les modalitats que s’han anat consolidant en els darrers anys, com les milles urbanes, les proves infantils no competitives i les variants de cursa d’empresa, clubs i escoles, a més de les curses estrelles dels 10 i 5 km i el Trofeu Antoni Juliol als corredors de més edat.
L’organització també ha fet un pas endavant en el compromís amb la sostenibilitat. Per primer cop no s’utilitzaran ampolles de plàstic a l’avituallament final, sinó una font d’aigua instal·lada a la plaça del Mercadal. Els participants disposaran d’avituallament líquid a la plaça Josep Pla i de fruita fresca, com en anys anteriors. Enguany es farà servir un xip-dorsal d’un sol ús, tot i que es demana als corredors que el retornin per facilitar-ne la reutilització en futures edicions.
Actualment, ja hi ha més de 700 participants inscrits, sense comptar-hi els infants ni les proves de milla urbana. Les inscripcions presencials es podran fer a l’estand de l’organització, situat al carrer Nou, el dijous 16 i el divendres 17 d’octubre, de 17 a 20 h, i el dissabte 18, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Les inscripcions de les curses infantils es poden formalitzar a la botiga Intersport Akilia (carrer Figuerola, 48).
La cursa del comerç: tradició gironina i essència popular
La Cursa Popular del Carrer Nou va néixer el 1979 per iniciativa d’un grup de comerciants que volien donar vida al carrer i fer un regal a la ciutat. Quaranta-sis edicions després, la prova manté viu l’esperit amb què va néixer i s’enorgulleix dels atributs que ha consolidat amb el temps: ser la més antiga, la més popular i la més viva de les comarques gironines.
El seu reglament estableix que és una cursa oberta a tothom, sense límit d’edat, sexe o nacionalitat, i està pensada per a caminants, atletes i marxadors. El pas del temps i les millores organitzatives no n’han alterat l’essència popular, i el fet que neixi i acabi en un dels carrers més emblemàtics de Girona ha contribuït a preservar-la com una de les proves més estimades de la ciutat.
