Jordi Trias torna al Barça
L'exjugador gironí torna al Club per realitzar tasques de suport a l’àrea esportiva, així com tasques relacionades amb l’àrea institucional
DdG
Girona
El Barça ha anunciat el retorn a l'entitat de l'exjugador gironí Jordi Trias, que farà tasques de suport a l’àrea esportiva, així com tasques relacionades amb l’àrea institucional, segons ha informat en un comunicat. Durant la seva etapa al Palau Blaugrana, Trias va guanyar una Lliga ACB, una Copa del Rei, dues Supercopes d'Espanya i una Eurolliga.
