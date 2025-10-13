Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Jordi Trias torna al Barça

L'exjugador gironí torna al Club per realitzar tasques de suport a l’àrea esportiva, així com tasques relacionades amb l’àrea institucional

El Barça ha anunciat el retorn a l'entitat de l'exjugador gironí Jordi Trias, que farà tasques de suport a l’àrea esportiva, així com tasques relacionades amb l’àrea institucional, segons ha informat en un comunicat. Durant la seva etapa al Palau Blaugrana, Trias va guanyar una Lliga ACB, una Copa del Rei, dues Supercopes d'Espanya i una Eurolliga.

