Mariam Coulibaly: impacte immediat a l'Spar Girona

La jugadora gironina va ser l'MVP de la jornada gràcies a la seva actuació contra el Ferrol

Coulibaly en acció

Coulibaly en acció / FIBA

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

Mariam Coulibaly és un fitxatge diferencial per a l'Spar Girona. La pivot ha estat designada com a MVP de la segona jornada de Lliga, gràcies a la seva brillant actuació contra el Ferrol, en què va sumar 26 punts, 10 rebots i 2 recuperacions, per un total de 33 de valoració. Aquest és el vintè reconeixement de la seva trajectòria.

Coulibaly acumula gairebé 6.000 minuts a la competició, amb 2923 punts i 156 assistències que a Fontajau ja es comencen a celebrar.

