Mariam Coulibaly: impacte immediat a l'Spar Girona
La jugadora gironina va ser l'MVP de la jornada gràcies a la seva actuació contra el Ferrol
Mariam Coulibaly és un fitxatge diferencial per a l'Spar Girona. La pivot ha estat designada com a MVP de la segona jornada de Lliga, gràcies a la seva brillant actuació contra el Ferrol, en què va sumar 26 punts, 10 rebots i 2 recuperacions, per un total de 33 de valoració. Aquest és el vintè reconeixement de la seva trajectòria.
Coulibaly acumula gairebé 6.000 minuts a la competició, amb 2923 punts i 156 assistències que a Fontajau ja es comencen a celebrar.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Aquests són els municipis gironins amb una renda mitjana més elevada
- Colmado Singular: La botiga de queviures més extraordinària
- Les càpsules de cafè és l’impropi que més destaca a l’orgànica de Girona
- La Seguretat Social adverteix: si guanyes 300 euros al mes hauràs de donar-te d’alta com a autònom
- Agenda del diumenge 12 d'octubre a Girona: fires, música, festes i teatre
- Aquestes són les 4 malalties que es poden diagnosticar només mirant els peus
- Mor un conductor de 28 anys en un xoc frontal entre dos cotxes a Rupià
- Primer pas per aixecar dues noves torres en un lateral del parc del Migdia de Girona