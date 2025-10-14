Íñiguez, abans del partit d'Eurolliga davant el vigent campió: «Entre els favorits? Hem de ser nosaltres mateixes»
El tècnic de l'Spar Girona assegura que la visita al Praga, vigent campió de l’Eurolliga, és «un partit igual d’important que un altre» i espera que l’equip «competeixi al màxim»
L’Spar Girona afronta aquest dimecres, segurament, el repte més complicat a l’Eurolliga amb la visita al Praga (19.00 h). El vigent campió de la màxima competició europea serà un partit «complicat» per a l’equip de Roberto Íñiguez, no tant per la seva condició, com ha incidit el tècnic, sinó perquè «són molt bones». «Estan jugant molt bé, a més que també han guanyat la Supercopa d’Europa i van guanyar bé en la primera jornada d’Eurolliga al Bourges (57-77) amb moltíssima solidesa i la sensació de ser un equip que sap el que fa en cada moment tant al darrere com al davant. Té intensitat. Això és el més important, no que guanyessin la passada Eurolliga. No sé si és un test o no, però nosaltres hem de continuar fent la nostra feina. Per mi és un partit més. Sé el nivell que tindrem al davant», ha apuntat l’entrenador en la roda de premsa prèvia.
Avançant-se als esdeveniments, Íñiguez ha comentat que «moltes vegades guanyant pots estar descontent amb moltes coses i moltes vegades perdent pots estar content perquè veus que l’equip ha crescut». Alhora, s'ha dirigit a la premsa apuntant que «sé que a vegades els periodistes us quedeu amb guanyar o perdre. Potser és perd i, per vosaltres, ja som dolentes. És una lluita en la qual no vull entrar».
En aquest sentit, malgrat que en l’estrena a l’Eurolliga contra el Gdynia (86-53) Íñiguez ha dit que «mirarem de fer-nos un forat entre els favorits», el tècnic opta ara per ser més prudent i treure pressió a les jugadores. «Per mi aquest partit és igual d’important que el del Gdynia o el que tindrem contra el Bourges. Estem entre els favorits a què? A guanyar l’Eurolliga? Creieu de veritat que la podem guanyar? El dia que perdem de 20 en un camp d’Eurolliga direu ‘doncs quina merda, que malament que han jugat’», ha retret.
Sigui com sigui, demà espera «un partit al màxim nivell. El primer que li demano a l’equip és que siguem nosaltres mateixes sense arrugar-nos i fent la nostra feina com ho hem fet a cada partit, independentment del rival. Haurem de cuidar molt els detalls, des de la simplicitat».
