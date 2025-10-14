Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

UN ALTRE CONTRATEMPS

Lewandowski també es lesiona i no jugarà el clàssic

Robert Lewandowski celebra amb els seus companys el final del partit de Lituània.

Robert Lewandowski celebra amb els seus companys el final del partit de Lituània. / Piotr Nowak / EFE

Joan Domènech

Barcelona

La bola de neu roda imparable, augmentant amb l’acumulació de lesionats malgrat l’aturada de la Lliga. El Barça té una nova baixa de cara a la represa de la competició dissabte contra el Girona.

Robert Lewandowski ha tornat del partit disputat amb Polònia amb una ruptura muscular. No només el privarà de disputar el derbi català, sinó que també es perdrà el clàssic contra el Madrid del 26 d’octubre. I mentrestant, per descomptat, el Barça-Olympiacos de la Champions.

El Barça ha informat que Lewandowski té «una ruptura» muscular al bíceps femoral esquerre. L’ús del terme ‘trencament’ en lloc de ‘lesió’ indueix a pensar en una baixa de certa consideració temporal. La pèrdua de Lewandowski també enclou la seva importància futbolística per més que en aquesta campanya no sigui el titular indiscutible dels últims temps.

