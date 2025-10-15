Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Barça d'hoquei perd Marc Grau durant cinc setmanes

El gironí ha estat intervingut amb èxit d'una fractura al dit petit de la mà dreta

Marc Grau, en acció amb el Barça

Marc Grau, en acció amb el Barça / FC Barcelona

Marc Brugués

Girona

El Barça va perdre ahir al vespre el primer partit del curs a l'OK Lliga. El Liceo va conquerir el Palau (3-5) en un partit que no va jugar Marc Grau. El gironí va ser intervingut d'una fractura al dit petit de la mà dreta i es perdrà les cinc setmanes de competició següents. Una baixa important per al conjunt de Ricardo Ares durant el proper mes llarg de competició en què ha d'encarar set partits d'OK Lliga i l'estrena a Europa contra el Trissino.

