El Barça d'hoquei perd Marc Grau durant cinc setmanes
El gironí ha estat intervingut amb èxit d'una fractura al dit petit de la mà dreta
El Barça va perdre ahir al vespre el primer partit del curs a l'OK Lliga. El Liceo va conquerir el Palau (3-5) en un partit que no va jugar Marc Grau. El gironí va ser intervingut d'una fractura al dit petit de la mà dreta i es perdrà les cinc setmanes de competició següents. Una baixa important per al conjunt de Ricardo Ares durant el proper mes llarg de competició en què ha d'encarar set partits d'OK Lliga i l'estrena a Europa contra el Trissino.
