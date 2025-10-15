Poliesportiu
El Bàsquet Girona mobilitza 9.000 aficionats en cinc dies
Per primer cop el club gestiona tres partits seguits a Fontajau (un d’ACB i dos de l’Uni)
El Bàsquet Girona va mobilitzar la setmana passada 9.057 espectadors a Fontajau en només cinc dies. És un punt de partida, perquè l’objectiu del club és fer créixer molt més la massa social, però no deixa de ser un número significatiu, la primera vegada que l’entitat de Marc Gasol s’encarregava de gestionar tres partits seguits en una setmana al pavelló. L’Spar Girona, que va jugar dimecres passat contra el Gdynia a l’Eurolliga, i el diumenge davant del Baxi Ferrol, va dur a Fontajau 2.234 i 2.467 espectadors, respectivament. L’estrena a casa del projecte ACB contra l’UCAM Múrcia va dur més gent (4.356), tot i que la xifra, comparada amb les mitjanes de prop de 5.000 que sol fer l’equip, és discreta.
Amb la fusió amb l’Uni, concretada l’estiu passat, el Bàsquet Girona ha passat a superar els 6.000 abonats, sumant els carnets dels dos equips, masculí i femení. Els números de l’Spar Girona es poden donar per acceptables, tenint en compte les mitjanes d’assistència dels darrers anys, tot i que l’objectiu del club és fer-les créixer, sobretot les de l’Eurolliga, una competició diferencial. A més l’equip de Roberto Íñiguez ha començat com un coet i ha guanyat tots els partits que ha disputat, tant de pretemporada, com de lliga i Eurolliga. Els números del Bàsquet Girona en l’estrena de la temporada a casa són força discrets, tot i que cal tenir present que l’horari (dissabte a les 18h) tampoc hi ajudava gaire. L’equip de Moncho Fernández, a més, va caure de manera contundent contra l’UCAM.
La setmana que ve el Bàsquet Girona tornarà a tenir triple oferta a Fontajau. Dimecres hi haurà partit d’Eurolliga contra Bourges (19h), un horari intersetmanal que pot frenar l’assistència. El diumenge 26 al matí jugaran els nois contra el Gran Canària (12h) i a la tarda l’Spar rebrà l’Araski (18.10h), tot això en plenes Fires de Sant Narcís a la ciutat. Durant la temporada els dos equips del Bàsquet Girona coincidiran una desena de cops el mateix cap de setmana, un objectiu buscat perquè d’aquesta manera se n’alliberen d’altres amb la intenció de poder organitzar esdeveniments culturals i socials a Fontajau. El Bàsquet Girona, recordem-ho, té concedida la gestió d’usos ampliada de la instal·lació per a aquesta temporada (cosa que li dona en exclusivitat la pista central, per exemple), i l’estiu que ve s’acabarà de concretar la concessió definitiva de l’espai al club.
L’equip ACB del Bàsquet Girona va dur la temporada passada un total de 83.983 espectadors per partit a Fontajau (4.940 de mitjana, amb un aforament d’uns 5.200), que representen un dels índex d’ocupació més alts del campionat, a la vora del 95%. Les dades es mantenen des del retorn de la ciutat a la màxima categoria. El curs 2022/2023 es va tancar amb 83.913 espectadors (4.926 de mitjana), i la temporada 2023/24 els números van ser sensiblement superiors per un grapat d’aficionats: 84.639 (4.978). Aquest any, amb dos equips, es vol fer el salt. n
