Golejada per acariciar el Mundial (4-0)
Mikel Merino, amb un doblet, va ser el protagonista en un triomf d’Espanya, en què també va marcar Oyarzabal i hi va haver un gol en pròpia porta. S’igualen els 29 partits invictes i queda a un punt de la classificació matemàtica per a la Copa del Món.
Fermín de la Calle
L’Espanya de De la Fuente va igualar el rècord d’imbatibilitat de la de Del Bosque (29 partits) amb una plàcida golejada que permet a la selecció acariciar la classificació per al Mundial del pròxim estiu, per al qual estarà classificada si suma un punt al novembre a Geòrgia o davant Turquia a Sevilla. El de Zorrilla va ser un tràmit amb el to festiu que acompanya des de fa temps els partits de la Roja. Valladolid, on la selecció compta les seves cinc visites per triomfs, es va bolcar tant com els de De la Fuente sobre la porteria de Vustov, el millor d’una Bulgària timorata. Un triomf amb un nom propi, el de Mikel Merino, autor de dos gols aquest vespre i de sis gols en els últims quatre partits de la selecció. Al pamplonès el va acompanyar un Pedri celestial, i Borja Iglesias va aprofitar més bé la seva oportunitat que Samu.
Els partits d’Espanya davant rivals menors, com Bulgària, comencen a convertir-se en monòlegs. Soliloquis amb la pilota als peus rondant l’àrea adversària en què la pressa del gol inicial delata la dimensió de la victòria. I ho són independentment de les peces que triï en l’onze titular d’un De la Fuente que ja només enveja Del Bosque el títol en un Mundial.
Per a aquest duel va triar el d’Haro un híbrid entre titulars i meritoris amb més associació que desbordament. Grimaldo sortia al carril, Baena l’extrem esquerrà i Samu en punta.
Als 18 minuts Pedri es va desempallegar de la crossa i la pilota va acabar al travesser mentre Zorrilla li corejava el nom. Amb les controvertides baixes de Lamine, Olmo i Ferran, el de Tegueste era l’únic blaugrana a la gespa. Vutsov va evitar l’arribada del primer gol espanyol amb aturades destacades, estirant l’empat més enllà de la mitja hora de partit.
Bulgària es va atrinxerar encallant els passadissos interiors i negant els espais a un Samu desassistit. Baena i Pedri eren els més incisius en una Espanya que acumulava oportunitats. Els de Dimitrov es van anar aculant fins a la vora de la seva àrea petita, fins que en el minut 34 una segona jugada va acabar amb un centre en què Le Normand va assistir de cap Merino, per obrir la llauna i espantar fantasmes, si n’hi havia. Era el novè gol del pamplonès amb aquesta Espanya, tres menys que Oyarzabal. Despodov va poder empatar en una desatenció de la defensa que li va permetre plantar-se davant Simón... i perdonar-li la vida. Victòria mínima en una primera part de setge estèril.
Merino és el 9
La represa va començar amb una novetat, la sortida de Borja Iglesias per Samu, i amb dues marxes menys d’Espanya. El xoc es va sumir en el tedi i entre badalls van anar degotant els minuts i les ocasions a la porteria búlgara. Baena, Iglesias, Pedri, Iglesias... Fins que va aparèixer de nou Mikel Merino, un centrecampista a qui agrada sortir a l’àrea per acabar els desbordaments de les seves bandes. El cop de front de Merino després de la passada de Grimaldo va certificar el triomf i va donar per conclòs un duel en què De la Fuente va retirar Pedri, per evitar malentesos amb Flick, Zubimendi i Baena.
Un gol a pròpia porta de Chernev i un penal en el descompte d’Oyarzabal van arrodonir el marcador i van permetre a la grada celebrar dos gols més que engreixen l’expedient immaculat d’Espanya en aquesta classificació, en què suma 12 punts de 12, amb 15 gols a favor i cap en contra. Ara resta segellar el bitllet per al Mundial el 15 de novembre a partir de les 18.00 hores a l’estadi Boris Paichadze a Tiblisi davant de Geòrgia.
Subscriu-te per seguir llegint
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- «Ballant, a alguns se'ls n’anaven les mans... i altres coses»
- Uns encaputxats assalten un domicili a Olot i fereixen el propietari en ser sorpresos
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- Detingut per tràfic de drogues l'amo de dos supermercats i un saló de manicura de Girona