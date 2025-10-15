Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La pitjor notícia per a l'Olot

El central Marc Fuentes té el lligament encreuat del genoll dret trencat i diu adéu a la temporada

Fuentes es va haver de retirar en llitera durant el partit contra el Terrassa

Fuentes es va haver de retirar en llitera durant el partit contra el Terrassa / UE Olot

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Els pitjors pronòstics s'han complert i Marc Fuentes ja no podrà tornar a jugar aquesta temporada. El central badaloní va fer-se mal al genoll diumenge durant el partit contra el Terrassa i va haver de ser substituït a la primera part. Les proves mèdiques han confirmat que pateix una ruptura del lligament del genoll esquerre i haurà de ser operat. D'aquesta manera, l'Olot es queda sense un dels pilars de la defensa que, fins ara, havia jugat tots els minuts possibles i marcat un gol. Robert Costa i el jove Guillem Barrés són les alternatives que té Roger Vidal per acompanyar Oriol Ayala a l'eix de la defensa.

