Lliga de campions
El Barça espanta la Roma
L’equip de Pere Romeu suma la segona victòria en la fase de grups en el partit en què Alexia es converteix en la jugadora espanyola amb més gols de la història de la Champions. Les blaugranes van encetar el marcador al minut 2.
Les blaugranes van tenir ocasions per marcar més gols i Alexia va fallar un penal
Laia Bonals
Els gols del Barça ja no signifiquen el mateix. No només són una explosió d’alegria, sinó que també representen la culminació d’una obra. Van més enllà d’aquestes passades consecutives que acaben amb la pilota al fons de la xarxa. Ara destil·len més, sobretot a la Champions. Cadascun és un argument, una raó que pretén explicar com resisteix aquest Barça. Contra la Roma (0-4), el conjunt de Pere Romeu va voler disfrutar, però no va poder. Va ser massa dens, barroer de vegades, per trobar-se. Però els gols li van donar pau.
Començava a córrer el temps al cronòmetre. Va passar el primer minut amb el 0-0 al marcador. Al segon minut ja no s’hi va arribar així. Esme Brugts va atrapar un rebuig que va quedar mort a l’àrea petita i va prémer el gallet. La va clavar a la xarxa i va fer avançar l’equip en el marcador.
Amb el conjunt romà tancat amb pany i clau a l’àrea, el Barça es va convertir en un metrònom. Entrava i sortia, anava i tornava, basculava a un costat i l’altre a la recerca de forats per colar-se. Va voler robar la solidesa a les italianes. Abocades a l’àrea rival, les catalanes no van arribar al trasbals. Han après a conviure amb equips que reneguen del futbol de possessió, dels que viuen més bé com més lluny tinguin la pilota.
El renaixement de Kika
La Roma es va estimar més minoritzar els danys que no pas competir mirant el rival als ulls. I el Barça ho va aprofitar. Kika Nazareth arrufava les celles. La portuguesa, envoltada de les companyes, mirava endavant amb els ulls fixos. Aquesta imatge quedava molt lluny de la que t’esperaries de la celebració d’un gol, però la davantera, que va actuar de falsa nou després de la baixa d’Ewa Pajor per lesió, acabava de marcar el segon de les blaugranes. Segurament, els records se li van amuntegar a les còrnies. Concretament, moments de l’any passat, en què el futbol no li va tornar gran cosa del que li va prendre. La lesió al turmell la va obligar a perdre’s la final de Lisboa, a casa seva, que finalment es convertiria en un dels malsons recurrents de les jugadores blaugranes.
Ara, una altra vegada amb les estrelles blanques sobre fons blau tornava a ser titular des de la lesió. Va ser la solució que va trobar Pere Romeu a l’absència dolorosa d’Ewa Pajor i va agafar l’encàrrec com l’oportunitat que era. Va marcar el segon gol blaugrana i va tancar en un bagul tots aquells moments de dubte i dolor.
Alexia Putellas sap molt bé de què va tot això. Posar punt final i avançar. De la lesió ni se’n recorda i la Reina està en un moment de forma preciós. No només per com ha tornat a dominar els partits, a ser decisiva, sinó per com no para de créixer el seu lideratge. Va ser ella l’encarregada de col·locar la bimba al punt de penal després que Kika Nazaret caigués a terra per una traveta de Winonah Heatley. I la va enviar als núvols. Fins i tot ella, la futbolista que pot amb tot, també s’equivoca.
La confiança d’Alexia
Però només ho fa una vegada; mai dues. Va tornar a tenir l’oportunitat quan minuts després Caroline Graham Hansen, acabada d’ingressar al terreny de joc, també era enderrocada dins de l’àrea. La col·legiada va assenyalar la pena màxima i Alexia va recollir la pilota. La va bressar abans de tornar a plantar-la al mateix lloc. Aquesta vegada la va ajustar a l’altre pal, no se li va tornar a escapar i es va convertir en l’espanyola amb més gols en la història de la Lliga de Campions. Poques coses hi ha més valentes que tornar a intentar una cosa que t’ha sortit malament amb la certesa de propi potencial.
Caroline Graham Hansen va tancar el resultat amb la quarta diana pocs instants després. El Barça va marxar de la ciutat eterna mantenint el ple de victòries en aquesta fase de grups. Amb els tres punts i les ganes de continuar sumant motius perquè la gent no hi deixi de confiar. Si alguna cosa ha demostrat aquest equip és que quan més el donen per mort, més ganes té de fer callar qui no hi confia.
Roma 0 - 4 FC Barcelona
ROMA: Baldi; Oladipo, Heatley, Van Diemen, Veje; Rieke (Pandini, 84), Greggi, Thogersen; Haavi; Viensy Pilgrim.Canvis: Corelli per Viens (min. 60), Dragoni per Haavi (min. 67), Bergamaschi per Pilgrim (min. 67), Khul per Veje (min. 84), Pandini per Rieke (min. 84),
FC BARCELONA: Cata Coll; Ona Batlle, Aleixandri, María León, Brugts; Aitana, Patri, Alexia; Vicky, Kika i Salma. Canvis: Paredes per Aleixandri (min. 59), Graham per Vicky (min. 59), Pina per Kika (min. 59), Serrajordi per Patri (min. 73), Sydney Schertenleib per Alexia (min. 81).
GOLS: 0-1 (m. 2), Brugts; 0-2 (m. 58), Kika; 0-3 (m. 71) Alexia; 0-4 (m. 90) Graham Hansen.
ÀRBITRE: Ivana Martincic (Croàcia)
TARGETES: Groga per a Corelli (m. 94).
ESTADI: 3.800 a l’Stadio delle Tre Fontane.
Subscriu-te per seguir llegint
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar