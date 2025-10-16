La fiabilitat de l’Spar Girona: un 80% de victòries el 2025
L’equip de Roberto Íñiguez suma 29 triomfs i només 7 derrotes en els 36 duels que ha jugat aquest any natural, comptant lliga, Copa, Europa i els amistosos
El creixement de l’Spar Girona com a equip no té aturador, tal i com va quedar demostrat dimecres a Praga, a la pista del campió d’Europa. El bloc de Roberto Íñiguez és cada vegada més fiable i en tot el que portem d’any natural (2025) ha guanyat un 80% dels partits disputats sumant els de lliga i play-off, Copa de la Reina, Europa (Eurocup i Eurolliga) i els amistosos d’aquest estiu. En total estem parlant de 36 duels, que han acabat amb 29 victòries i només set derrotes. L’Uni no perd des del 69-50 a la pista del Casademont Saragossa en les semifinals del darrer play-off, un resultat que l’equip d’Íñiguez va estar a punt de remuntar a Fontajau. Era l’1 de maig.
Aquesta temporada l’Spar encara no coneix la derrota. Va guanyar els sis partits de preparació que va tenir (contra Viladecans, Toulouse per partida doble, Santfeliuenc, Lima Horta i Joventut), en un llistat on s’hi inclouen els dos de Lliga Catalana que l’equip es va apuntar a Tarragona davant la Penya. En lliga l’Uni ha guanyat l’Estepona i el Baxi Ferrol, i en el retorn a l’Eurolliga s’ha superat amb solvència el Gdynia i el Praga, el vigent campió. Són deu triomfs en deu partits, però el que més destaca no és això, si no la sensació de solidesa que desprèn l’equip.
Les set derrotes que ha encaixat l’Spar Girona aquest 2025 són de la temporada anterior. I tres d’aquestes, del mes de gener, és a dir, la millora a partir d’aquell moment va ser significativa. Les gironines van caure contra Avenida a Fontajau i a les pistes del Ferrol i el Pecs, aquest darrer, en una eliminatòria d’Eurocup que es va remuntar a casa. En la fase regular de la temporada passada només es va perdre un partit més, a casa contra el València, amb molta polèmica arbitral, i ja en el play-off, a Saragossa en l’anada de semifinals. Aquell 69-50 no es va poder capgirar tot i estar-hi a punt. Les altres derrotes van ser a Lió, en els quarts de l’Eurocup, un resultat que les va eliminar, i a la Copa de la Reina, en semifinals, davant del Jairis, a la pròrroga.
El projecte d’aquesta temporada té força continuïtat respecte el de la passada. Segueixen a la plantilla jugadores com Holm, Guerrero, Canella, Ainhoa López, Berta Ribas i Bibby, tot i que l’australiana, a hores d’ara, està fora de l’equip per lesió. A l’estiu Pere Puig va reforçar el bloc amb arribades de primer nivell com les de Coulibaly, Jocyte, Quevedo, Carter o, més endavant, Amihere, precisament per cobrir l’absència de l’MVP del curs passat. Les coses bones que ja feia l’Uni la temporada anterior han seguit creixent i el curs 2025/26 no podia haver començat millor, amb un ple de triomfs i la sensació que encara hi ha marge de millora.
Abans de la primera aturada FIBA de la temporada l’Spar ha de visitar el Joventut i el Saragossa en lliga, i rebre l’Araski, i a Europa jugarà contra Bourges, Gdynia i Praga. Un calendari que ja permetrà veure cap on evoluciona l’equip.
Subscriu-te per seguir llegint
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar