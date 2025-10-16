Geben, sobre el mal inici del Bàsquet Girona: "Demano una mica de paciència"
El pivot lituà assegura que l'equip està treballant per aconseguir el primer triomf i espera que arribi dissabte davant l'Andorra
Martinas Geben ha parlat a través dels mitjans del Bàsquet Girona de cara a la prèvia del partit d'aquest dissabte davant el MoraBanc Andorra (19.00 h). El pivot lituà ha assegurat que "volem aconseguir la primera victòria a la Lliga, però hem de veure la millora entre el primer partit (San Pablo Burgos, 97-79) i el segon (UCAM Múrcia, 71-93) especialment en defensa. És clar que el resultat final contra l'UCAM Múrcia no ho reflecteix, però fins al tercer quart vam estar a prop i era un marcador igualat. Hem treballat aquesta setmana per arreglar-ho, jugant de manera més consistent durant més estona del partit". En aquest sentit, per guanyar al conjunt andorrà l'equip de Moncho considera que "els factors clau davant l'Andorra seran el físic i jugar intel·ligentment, sobretot en defensa. Hem d'estar preparats per la batalla, millorant l'ofensiva".
Sobre el mal inici dels gironins, Geben ha recordat que l'ACB "és la millor Lliga domèstica d'Europa i, probablement, la tercera o quarta millor del món": "Hem de donar el millor de nosaltres en cada partit, sense importar els pressupostos o de quin rival es tracti. Tothom lluita per guanyar cada partit. L'ACB és extremadament competitiva. Soc feliç de tenir l'oportunitat de ser-hi". Alhora, ha apuntat que "em sento bé, millor que a la pretemporada. Ja no tinc molèsties. Intento trobar el ritme amb l'equip i que tinguem química. És extremadament necessari per a la competició. Espero continuar millorant".
I ha acabat amb un missatge per als seguidors del Bàsquet Girona. "Només els demano que tinguin paciència amb nosaltres. Estem treballant a cada entrenament, però demano una mica de paciència perquè estem treballant i lluitant el millor possible. Necessitem el suport incondicional de l'afició per fer-ho bé i tenir èxit", ha comentat.
