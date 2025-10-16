El jugador del Girona, Hamony, classificat per a la final del Mundial sub-20
Malgrat fallar el seu penal contra França, el Marroc s’enfrontarà a l’Argentina pel títol
El jugador del Girona B, Hamony, disputarà la final del Mundial sub-20 amb el Marroc, després d’una tanda de penals d’infart contra França, en què el marroquí va fallar el seu llançament (1-1 i 5-4).
El Marroc s’enfrontarà a l’Argentina en el partit decisiu, després que el combinat sud-americà guanyés a Colòmbia en l’altra semifinal (1-0).
El títol es jugarà a les 1 hora de la matinada del dilluns a l’Estadi Nacional Santiago de Xile. En el darrer precedent, amb data dels Jocs Olímpics, va guanyar el Marroc per 2-1 en la fase de grups.
