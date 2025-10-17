Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Bisbal vol estrenar-se com sigui contra el Llíria

L’equip dirigit per Èric Surís ha perdut els dos compromisos que ha disputat fins ara i visita la complicada pista d’un dels invictes de la Lliga

El Bisbal, en el debut a la Lliga a la pista de l’Albacete.

El Bisbal, en el debut a la Lliga a la pista de l’Albacete. / DdG

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

El Llíria serà el tercer rival al qual s’enfronti el Bisbal Bàsquet en la seva segona temporada a la Segona FEB (dissabte, 18.30 hores). Fins ara, el conjunt d’Èric Surís ho ha perdut tot, el contrari d’un conjunt local que és un dels quatre invictes de la competició, juntament amb el Gandia, l’Albacete i el Benicarló, els dos darrers, precisament, rivals dels bisbalencs en les primeres jornades.

«Hem de posar l’èmfasi en el fet de ser constants», explica el tècnic gironí, que continua: «no hem de tenir aquestes petites llacunes de rendiment defensiu, concentració, duresa i intensitat». Surís, que encara no sap si podrà comptar amb Xevi Torrent, diu que «sabem que el partit serà difícil. Li van fer 88 punts al Saragossa, que tots sabem que és un dels favorits. Aquest és un símptoma i un indicatiu del nivell en el qual estan. I al Salou també el van guanyar amb molta autoritat».

Surís remarca la igualtat de la competició. «Tot l’entorn de la categoria coincidia a dir que el Castelló o l’Eivissa també eren favorits, i tots dos ja han perdut un partit».

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
  2. Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
  3. S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
  4. Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
  5. Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
  6. Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
  7. El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
  8. T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar

UP acusa la gran distribució de la caiguda del preu de la fruita en un any amb menys collita per la pedra i malalties

UP acusa la gran distribució de la caiguda del preu de la fruita en un any amb menys collita per la pedra i malalties

El PP de Girona renova la seva direcció provincial sota la presidència de Daniel Ruiz

El PP de Girona renova la seva direcció provincial sota la presidència de Daniel Ruiz

El Gremi de la Pagesia demana aturar els buits sanitaris i donaran suport si algun pagès s'hi nega

El Gremi de la Pagesia demana aturar els buits sanitaris i donaran suport si algun pagès s'hi nega

Tret de sortida a la reforma de l’entorn de la parròquia de Sant Pau de Girona

Tret de sortida a la reforma de l’entorn de la parròquia de Sant Pau de Girona

Territori amplia el servei de bus entre els municipis de l’Albera i Figueres

Territori amplia el servei de bus entre els municipis de l’Albera i Figueres

El Bisbal vol estrenar-se com sigui contra el Llíria

El Bisbal vol estrenar-se com sigui contra el Llíria

L'acusat d'assassinar i agredir sexualment la parella a Campdevànol només reconeix que la va colpejar

L'acusat d'assassinar i agredir sexualment la parella a Campdevànol només reconeix que la va colpejar

Invertiran 3,5 milions en la millora de deu estacions d’autobusos a les comarques gironines

Invertiran 3,5 milions en la millora de deu estacions d’autobusos a les comarques gironines
Tracking Pixel Contents