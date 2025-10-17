El Bisbal vol estrenar-se com sigui contra el Llíria
L’equip dirigit per Èric Surís ha perdut els dos compromisos que ha disputat fins ara i visita la complicada pista d’un dels invictes de la Lliga
El Llíria serà el tercer rival al qual s’enfronti el Bisbal Bàsquet en la seva segona temporada a la Segona FEB (dissabte, 18.30 hores). Fins ara, el conjunt d’Èric Surís ho ha perdut tot, el contrari d’un conjunt local que és un dels quatre invictes de la competició, juntament amb el Gandia, l’Albacete i el Benicarló, els dos darrers, precisament, rivals dels bisbalencs en les primeres jornades.
«Hem de posar l’èmfasi en el fet de ser constants», explica el tècnic gironí, que continua: «no hem de tenir aquestes petites llacunes de rendiment defensiu, concentració, duresa i intensitat». Surís, que encara no sap si podrà comptar amb Xevi Torrent, diu que «sabem que el partit serà difícil. Li van fer 88 punts al Saragossa, que tots sabem que és un dels favorits. Aquest és un símptoma i un indicatiu del nivell en el qual estan. I al Salou també el van guanyar amb molta autoritat».
Surís remarca la igualtat de la competició. «Tot l’entorn de la categoria coincidia a dir que el Castelló o l’Eivissa també eren favorits, i tots dos ja han perdut un partit».
