Cinc equips gironins comencen la seva aventura a l’OK Lliga Plata
Distribuïts entre el grup Nord i el Sud, GEiEG, Lloret, Olot, Girona i Palafrugell s’estrenen aquest cap de setmana
Després que el SHUM fes el tret de sortida de la temporada pel que fa a l’hoquei patins masculí, cinc representants de les comarques gironines comencen aquest cap de setmana la seva aventura a l’OK Lliga Plata, la segona categoria estatal. Repartits entre el grup Nord i el Sud i amb diferents objectius, que engloben des de l’intent de pujar a l’elit com el de mantenir la categoria amb la màxima tranquil·litat possible, hi ha el GEiEG, el Lloret, l’Olot, el Girona i el Palafrugell.
Al grup Nord, el GEiEG i el Lloret debuten demà i diumenge, respectivament. Tots dos ho faran en condició de local: l’entitat grupista rep el Reus (20 hores) i els lloretencs el Lleidanet Alpicat (12.30 hores).
Pel que fa al grup Sud, la jornada al complet es disputarà demà. També gaudiran de l’estrena amb l’escalf de l’afició: l’Olot rep l’Alcobendas (16 hores), el Girona a l’Igualada (18.30 hores) i el Palafrugell al Barça Atlètic (20 hores).
