Fjellerup també serà baixa al Bàsquet Girona a la pista de l'Andorra
Moncho Fernández explica que l'argentí ha recaigut de la regirada de turmell però està confiat de veure la reacció de l'equip en el partit de demà després de les dues derrotes inicials a la lliga
Maxi Fjellerup també es perdrà el partit de demà a la pista de l'Andorra (19h), on el Bàsquet Girona buscarà la primera victòria de la temporada després d'haver perdut els dos primers partits de lliga. Segons ha explicat aquest matí el tècnic Moncho Fernández, l'escorta argentí ha recaigut de la regirada al turmell que es va fer just quan s'havia acabat de recuperar d'una sobrecàrrega que ja l'havia deixat inèdit en la pretemporada.
Moncho ha admès que les dues derrotes "han fet mal" i que "quan perds, l'aspecte mental no és el millor". Ara bé, ha ressaltat que "som professionals i hem de trobar la manera de competir i fer-nos forts. No ha sigut una setmana fàcil perquè quan perds les setmanes no ho són, tot i que veig l'equip il·lusionat per guanyar d'una vegada per totes i obrir la llauna". A Andorra, la temporada passada, el Bàsquet Girona hi va aconseguir l'última victòria com a visitant i un triomf clau per encarrilar la permanència. El tècnic, amb tot, creu que "ha passat molt temps i són equips diferents", encara que firmaria el mateix final "i veure un equip amb aquell desig i les mateixes ganes de guanyar".
Sensacions positives
L'entrenador del Bàsquet Girona ha explicat que després de veure repetit el duel contra l'UCAM té sensacions més positives que no pas al final del partit. "Vam fer 30 minuts molt bons defensivament, sobretot, perquè ofensivament no vam estar bé. Però en dos minuts se'n va anar tot en orris per un 0-10 de parcial. Hem de trobar la regularitat i la força mental per fer front a aquests moments dolents. En aquesta lliga, si no ho fem així, dos minuts dolents ho envien tot a les escombraries". Segons Moncho "aquesta és una assignatura pendent que tenim, ser forts quan les coses no van com voldríem".
Fernández considera que les derrotes de Burgos i contra l'UCAM han sigut "diferents". "A Burgos no vam estar bé des del punt de vista físic, d'esforç i de lluita, contra el Múrcia va ser diferent. L'equip va lluitar, es va barallar, i el desencert ofensiu ens va condemnar en un minut i 47 segons. Són dos partits molt diferents, penso que la diferència final de 20 punts no mostra el que va ser el partit amb l'UCAM. Estic molt content amb aquests primers 30 minuts i la intenció dels jugadors de donar el millor de si".
Preguntat per la clau de demà a Andorra ha dit que "haurem de ser capaços de llegir les diferents propostes defensives del rival" i ha afegit que l'equip de Joan Plaza "corre molt". Un dels jugadors de la plantilla andorrana és Yves Pons, que aquest estiu, després de dos cursos a Fontajau, va fitxar pel club del Principat.
