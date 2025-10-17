Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sorteig d'entrades pel partit del Bàsquet Girona

Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure el Bàsquet Girona.

El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de la Lliga EndesaBàsquet Girona - Dreamland Gran Canaria, del diumenge 26 d'octubre a les 12h, al Pavelló de Fontajau.

Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins dimecres 22 d'octubre abans de les 12 hores), dijous 23 d'octubre els guanyadors sortiran publicats al diari.

