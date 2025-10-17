Sorteig d'entrades pel partit de l'Uni Girona
Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure l'Uni Girona.
El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de l'Euroleague Women, Uni Girona - Tango Bourges Basket, del dimecres 22 d'octubre a les 19h, al Pavelló de Fontajau.
Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins dimarts 21 d'octubre abans de les 12 hores), dimecres 22 d'octubre els guanyadors sortiran publicats al diari.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar